Pisa, tariffa parcheggi agevolata per gli studenti universitari

Agevolazione tariffaria per gli studenti universitari a Pisa che potranno parcheggiare le loro auto nelle aree di sosta blu con la tariffa agevolata per i residenti. A partire dai prossimi giorni, gli studenti iscritti all’Università di Pisa possono richiedere gratuitamente l’autorizzazione annuale per accedere alla tariffa residenti al parcometro (tasto giallo) o tramite le app, per una sola autovettura di proprietà o di un componente appartenente allo stesso stato di famiglia. L’applicazione della tariffa agevolata agli studenti è stata approvata ieri, nella ultima seduta di giunta comunale.

La richiesta per l’attivazione della tessera PisaPass va presentata allo sportello front office di Pisamo alla Sesta Porta in via Cesare Battisti, oppure si potrà inviare richiesta all’indirizzo e-mail frontoffice@pisamo.it, allegando il documento di riconoscimento, lo stato di famiglia, la fotocopia della carta di circolazione dell’autovettura e la ricevuta di pagamento della tassa universitaria dell’anno accademico in corso. Per informazioni consultare il sito www.pisamo.it.

Fonte: Ufficio stampa comune di Pisa