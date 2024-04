Trovati in possesso di utensili da scasso. Due denunciati

Due persone sono state denunciate dai carabinieri della compagnia di Pisa per essere stati trovati in possesso di utensili da scasso.

Ieri notte, nella zona industriale di Pontedera i militari della radiomobile hanno fermato un’auto durante i canonici controlli.

Il conducente e l'altra persona sono stati sorpresi in possesso, senza giustificato motivo, di vari arnesi idonei allo scasso. I due non hanno fornito ai militari alcuna giustificazione sul possesso di questi strumenti. Per loro è scattata così la denuncia.