Udienza Keu. Unione Inquilini Valdarno Inferiore: alcuni enti pubblici assenti

Ieri, 12 aprile, si è tenuta la prima udienza del processo Keu, prima udienza di un lungo e complicato processo per fatti gravi che mettono a rischio la salute dei cittadini e in cui risultano imputati anche personaggi pubblici.

Non solo, nell'aprile 2021 abbiamo scoperto l'esistenza di 13 siti toscani dove è stato sversato il suddetto materiale tossico, ma appare evidente che possano esisterne altri di cui non sappiamo niente o non ne sapremo mai niente.

Quello che è successo, però , di grave all'udienza di ieri sono gli enti che non si sono presentati.

Il primo grande "elefante nella stanza" è il Ministero dell'Ambiente che non si è neanche presentato.

Come può un Ministero dell'Ambiente non costituirsi parte civile in un processo simile!!??

Oltretutto, non si sono neanche presentate la Provincia di Pisa e neanche il Comune di Peccioli (questo ultimo forse per problemi di notifica).

Così, visti questi fatti in data odierna abbiamo chiesto agli enti assenteisti la motivazione per la propria assenza.

Una volta recuperata la documentazione necessaria verificheremo la regolarità del comportamento posto in essere e in caso di irregolarità valuteremmo i presupposti di eventuali azioni la Procura della Corte dei Conti.

Ovviamente, "Sotto la nostra lente d'ingrandimento" finirà anche la delibera della giunta del Comune di Santa Croce sull'Arno che ha stabilito che il comune santacrocese di non costituirsi parte civile, delibera che di per sé danneggia l'immagine del comune e offende la cittadinanza e il nostro territorio.

Fonte: Unione Inquilini Valdarno Inferiore