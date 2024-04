Arriva "Il futuro è ora!", la conferenza di GD e UGS Firenze

Lunedì 22 aprile alle 21 si terrà, presso la Casa del Popolo XXV Aprile in via del Bronzino 117, "Il futuro è ora!", la conferenza programmatica di Giovani Democratici e Unione Giovani di Sinistra di Firenze.

"Questa prima iniziativa congiunta è un'occasione per discutere collettivamente della Firenze di oggi e della Firenze che verrà, in vista delle elezioni amministrative di giugno. All'evento interverranno molte realtà del sociale, del mondo studentesco, associativo, ecologista e politico, tra cui Arci, Anpi, Cgil, UDU Firenze, CSX, Ecolò, Volt, Legambiente, Ecopony, RobinFood e Must Mutualità Studentesca" affermano gli organizzatori.

"Questo incontro rappresenta un punto di partenza per discutere insieme della Firenze che vogliamo e di come costruire una città inclusiva, solidale ed aperta, attenta ai bisogni ed alle esigenze di tutti e tutte, con un focus sulle giovani generazioni. Ma è anche il primo punto di arrivo di un percorso di avvicinamento tra le organizzazioni giovanili del Partito Democratico e di Sinistra Italiana a Firenze, a cui stanno lavorando i gruppi dirigenti di GD e UGS, grazie anche al sostegno dei rispettivi partiti."

Alla conferenza programmatica interverranno anche esponenti delle organizzazioni giovanili promotrici - GD Firenze, GD Firenze Città Metropolitana e UGS Firenze - nonché del Partito Democratico e di Sinistra Italiana di Firenze.

Fonte: Ugs Toscana