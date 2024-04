Bianchi Forza Italia per il consiglio comunale punta sulla mobilità

Ieri a Firenze, presso il Teatro Cantiere Carrara, è stato presentato il programma del partito per le prossime elezioni comunali di Firenze, alla presenza del Consigliere regionale di Forza Italia Marco Stella, dirigenti regionali del partito e candidati Consiglieri Comunali.

Il contributo del candidato Consigliere Jacopo Bianchi al suddetto programma, si è evidenziato soprattutto riguardo la Mobilità. Bianchi ha, infatti, sottolineato l' importanza di quattro punti fondamentali per il miglioramento di questo ambito:

1. No alla "Zona 30" e al blocco Diesel Euro 5;

2. Stop al Multificio;

3. aumento delle corsie preferenziali per Taxi e Bus;

4. Staffe per la penetrazione nel centro storico ZTL.

In special modo, Bianchi si è soffermato sull' importanza del terzo punto, quello sull'aumento delle corsie preferenziali per i motorini. Queste infatti sono le richieste dei cittadini, ma riguardano una sua storica battaglia, in qualità, soprattutto, di fondatore del cosiddetto"Partito dei Motorini” Simis, nato allo scopo di difendere i moto-scooteristi fiorentini in città. “Uno dei primi atti che presenterò da Consigliere comunale, sarà quello dell' introduzione delle corsie preferenziali aperte alle due ruote" afferma Bianchi, "sono indispensabili in quanto farebbero diminuire l'attuale e dannosa promiscuità di moto, scooter e macchine nella medesima carreggiata, evitando così, l'alto tasso di incidenti già registrati (come da noto sondaggio del Censis).”

“Sono molto contento che Forza Italia abbia già presentato il programma elettorale - dichiara Jacopo Bianchi candidato come Consigliere comunale.

Tra i punti più importanti, l’apertura della famosa proposta Berlusconiana “del Poliziotto di quartiere- che la sinistra prese in considerazione solo per fare le contravvenzioni- e che oggi rilanciamo come “Vigile e Carabiniere di Quartiere nei parchi pubblici”.

Altri punti importanti, l’ innalzamento dell’Isee per asili nido e mense e l’ablazione della Tari per gli anziani soli a reddito basso, fino all’abolizione della norma Nardella contro le locazioni turistiche del centro storico e alla proposta di rendere l’autostrada gratuita per i residenti tra Firenze nord e Firenze sud - vista la mancanza di alternative e di una vera circonvallazione”.

Fonte: Ufficio Stampa Jacopo Bianchi