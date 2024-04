Cantù ha la meglio su Kemas Lamipel e vince al tie-break

La Libertas Cantù si è aggiudicata gara 1 degli ottavi di Coppa Italia Del Monte. I canturini, sotto 2-0, l’hanno ribaltata alzando il livello di gioco e appoggiandosi sull'opposto Kristian Gamba, MVP e 29 punti totali per lui, e sul nuovo entrato Bacco, dentro come schiacciatore di posto 4 a partire proprio dalla terza frazione. I biancorossi di casa hanno retto il confronto ma con il proseguire del match non sono quasi mai riusciti ad arginare con servizio e muro il sideout avversario. Bulleri ha provato a cambiare inserendo sia Parodi che Gatto e cercando buone battute dalla panchina ma la prestazione dei biancorossi è andata comunque in calando, fino ad un quinto set che Cantù è stata brava ad aggiudicarsi spingendo subito dai primi punti, con Pedron e Galliani sugli scudi. La Kemas Lamipel, per rimanere in corsa, e portare la "bella" a S. Croce, dovrà andare a vincere al Pala Francescucci domenica prossima, 21 aprile. Bella cornice di pubblico al Pala Parenti, con tifo incessante della Curva dall'inizio alla fine. Presente sugli spalti anche la Fondazione Stella Maris, che ha portato alla gara una nutrita rappresentanza di operatori e pazienti coordinati dalla d.ssa Graziella Bertini.

Le formazioni. Padroni di casa in campo con Coscione-Lawrence, Allik-Colli, Cargioli-Mati, Loreti libero. Ospiti con Pedron-Gamba, Galliani-Magliano, Aguenier-Monguzzi, Butti libero.

1 set.

Partenza devastante della squadra di Bulleri, subito 5-0 con difese puntuali e contrattacchi a segno. Time-out Denora. Ace di Pardo Mati per l’8-2. La Kemas Lamipel è in controllo, 10-3 con un attacco puntuale di capitan Colli, poi 12-5 con Lawrence che la mette giù in diagonale dopo un’azione combattutissima. Un turno di servizio di Coscione scava ulteriormente il solco, 16-6. Denora prova il doppio cambio con Quagliozzi e Gianotti, poi inserisce Picchio e Bacco per sostenere la linea di ricezione, ma la squadra di casa ha una gran continuità e difende il vantaggio. Sul punteggio di 23-16 Lawrence guadagna il primo set-point, subito finalizzato dal monster block di Colli e Mati.

2 set.

Inizio sicuramente più equilibrato. La Kemas Lamipel recupera uno svantaggio iniziale e si porta per la prima volta in vantaggio con un gran muro a tre su Magliano. Quindi è Allik con un ace a segnare l’11-10 e da lì i biancorossi provano la fuga: 13-10 con Mati che mura Aguenier e primo time-out del set per Denora. Al rientro lo schiacciatore estone mette altri due ace in fila: 15-10. E’ il momento decisivo di questa seconda frazione. Picchio rileva Magliano in seconda linea. Sul 19-14 dentro Brucini per Cargioli, come nel set precedente. I ragazzi di Bulleri difendono con ordine il break acquisito, sul 21-17 torna dai 9 metri Allik e segna un altro ace, il terzo del proprio incredibile set. La Kemas Lamipel arriva al 23-18, dentro Giannini per il servizio. Gamba ottiene il side-out, poi Magliano segna un piccolo break per gli ospiti. 23-20, time-out Bulleri. Gamba mette anche un ace e il tecnico sostiene la ricezione con Parodi. Il cambiopalla lo ottiene Colli, poi Lawrence spreca la prima occasione sbagliando il servizio. Lo imita Galliani e i Lupi chiudono il set, 25-22.

3 set.

Pool Libertas in campo con Bacco al posto di Magliano. Le due squadre viaggiano affiancata, un punto per parte. Il primo break è di marca ospite, 5-7. Pareggia subito i conti Lawrence ma Cantù trova subito un secondo break con Gamba: 9-11. La Kemas Lamipel reagisce e con un indovinato mani-fuori di Colli ritrova il vantaggio. Sul 15-15 Bacco commette errore al servizio ma Brucini, entrato per Cargioli, lo imita: ancora parità. Un attacco del solito Gamba e un errore diretto in attacco di Allik lanciano Cantù al + 2 e coach Bulleri risponde chiamando time-out. Al rientro sbaglia il servizio Pedron mentre Allik ritrova confidenza con l’ace, 19-19. Sul 21-21 Bacco porta avanti i suoi ma Gamba vanifica il vantaggio mandando la palla in rete dai 9 metri. Sbaglia anche Colli mentre Denora prova Gianotti. Il turno di servizio porta Cantù al set-point, 22-24. Il primo tentativo è annullato da Lawrence, sul secondo sfrutta il proprio buon momento Gamba e mette palla a terra. 23-25, 2-1.

4 set.

Una “pipe” in contrattacco di Colli porta la Kemas Lamipel al primo vantaggio: 7-6. Intanto Bulleri sostituisce un Lawrence affaticato con Gatto. Cantù dopo aver ricucito prova a fuggire ma i padroni di casa rimangono a contatto. Parodi da fiato a Colli. Bacco trova il 13-15, +2 per la Libertas, poi Monguzzi legge bene un colpo piazzato di Allik e trova, con il muro, il +3 per la formazione di Denora. La panchina biancorossa spende un tempo. Gamba è inarrestabile e trova il 15-18 per i suoi. Brucini rileva Mati al servizio ma Galliani è “on fire” e pesca l’ennesimo “mani e fuori” questa volta su Gatto. Poi lo schiacciatore brianzolo trova un muro sulla “pipe” di Allik e un indovinato colpo in parallela. E’ la fuga decisiva per la Libertas Cantù: sul 19-24 Gatto non trova le mani del muro in attacco e i canturini festeggiano la vittoria del set e il 2-2.

5 set.

Subito doppio vantaggio per Cantù ma Lawrence, tornato in campo con Colli, riporta la Kemas Lamipel a -1. Cantù però gioca ad alto livello e trova ancora un break che riesce a difendere egregiamente, fino al 5-8 che sancisce il cambio campo tra le due squadre. Lawrence tira alto sul muro per il 6-8, poi Allik mette due aces in fila e pareggia. 8-8. Galliani ritrova il vantaggio per la Libertas, Gamba mette a terra la diagonale dell’8-10. Bulleri ferma tutto. Mati riporta a -1 la Kemas Lamipel, ma Pedron gira di prima intenzione: 9-11. La Libertas riprende margine, 9-13, e chiude sfruttando un errore in attacco della squadra di casa.

Kemas Lamipel S. Croce-Pool Libertas Cantù 2-3

Parziali: 25-16, 25-22, 23-25, 19-25, 10-15

Kemas Lamipel S. Croce: Gabbriellini (L), Coscione 1, Cargioli 6, Lawrence 16, Loreti (L), Parodi 2, Brucini, Petratti, Russo, Gatto 2, Giannini, Allik 18, Mati 11, Matteini, Colli 14. All. Bulleri 2^ All. Pagliai

Pool Libertas Cantù: Magliano 6, Monguzzi 9, Butti, Gianotti, Ottaviani, Aguenier 8, Pedron 1, Quagliozzi 1, Galliani 14, Bacco 4, Picchio, Rossi, Gamba 28. All. Denora 2^ All. Zingoni

Arbitri: Sabia, Pernpruner

Fonte: Ufficio Stampa