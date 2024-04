Confesercenti Pisa: al via le consultazioni con le forze politiche su commercio e turismo

Un faccia a faccia con le forze politiche presenti nel consiglio comunale per fare il punto su commercio e turismo. La settimana prossima Confesercenti Pisa inizierà questa sorta di consultazioni con i capogruppi di Palazzo Gambacorti sia di maggioranza che di opposizione, per fare il punto sul commercio cittadino e sulla stagione turistica che di fatto è partita con il fine settimana pasquale. “In attesa di incontrare il sindaco Michele Conti – spiega il presidente Fabrizio Di Sabatino – vogliamo parlare con le forze politiche del consiglio comunale per metterle al corrente di alcune questioni che abbiamo già sollevato e che hanno bisogno di concretizzazione nell’interesse della città e del suo commercio.

Siamo convinti che il consiglio comunale possa essere la sede anche per affrontare temi che riguardano specifici assessorati ma che per il loro sviluppo hanno bisogno di un coinvolgimenti di tutti i partiti”. Sul tavolo della discussione sicuramente il tema della sosta che Confesercenti Pisa aveva già sollevato alcune settimane fa.

Ancora il presidente. "Visti gli ultimi rincari, ribadiremo ai capigruppo la necessità di mettere a punto abbonamenti per dipendenti e proprietari dei negozi che lavorano in città ma sono obbligati a usare la macchina. Spendere 12-14 euro per un giorno di lavoro è un’esagerazione. E vista l’apertura per gli studenti universitari, ci sembra logico pensare anche alle attività commerciali. Per noi rimane in campo la soluzione del People Mover per chi viene da Livorno o Cascina ma anche il parcheggio di via Paparelli che in particolari occasioni o il sabato dopo il mercato potrebbe essere reso interamente gratuito. Sabato – prosegue Di Sabatino – per il quale ribadiremo la proposta di sosta gratuita sulle strisce blu nel pomeriggio dalle 15 alle 20 fino a giugno compreso. Discuteremo anche dell’ipotesi di nuove aree di sosta al Calambrone, nell’area della ex arena all’aperto, che avevamo già lanciato all’assessore Dringoli e che adesso pare davvero concretizzarsi. Parleremo anche di arredo urbano e della necessità di intervenire con manutenzioni straordinarie ad esempio sotto i loggiati di Borgo per quanto riguarda i dissuasori per i piccioni”.

Altre questione sul tavolo di Confesercenti sono la sicurezza ed il piano del commercio su aree pubbliche. “Abbiamo partecipato al comitato dell’ordine pubblico convocato dal Prefetto apprezzando la concretezza e la fermezza dei nostri interlocutori sulla necessità di riportare legalità nel centro storico ed aggiungiamo anche sul litorale in vista della stagione estiva. Infine il piano del commercio – conclude il presidente Confesercenti Pisa -. Stiamo attendendo risposte sul cronoprogramma in particolare per l’area del Duomo. Risposte che stanno tardando e che sicuramente saranno rinviate a dopo l’estate visto che sarebbe impensabile intervenire adesso in piena stagione turistica”.

Fonte: Confesercenti Pisa