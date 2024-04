Emma Villas mercoledì la decisiva gara3. Stop contro Porto Viro

Niente da fare per l’Emma Villas Siena, che non riesce a conquistare gara2 a Porto Viro. I senesi si portano anche in vantaggio per due set a uno, ma i turni in battuta di Pedro Henrique e di Barotto consentono ai padroni di casa di conquistare il quarto set e portare la sfida al tiebreak. La Delta Group poi si aggiudica il quinto set e conquista la sfida.

La decisiva gara3 si giocherà mercoledì sera, 17 aprile, a Siena a partire dalle ore 20,30.

1 set.

Primo set L’Emma Villas Siena inizia la gara con Nevot e Krauchuk sulla diagonale palleggiatore-opposto, Tallone e Pierotti in banda, Copelli e Trillini centrali, Bonami libero.

Si comincia con un punto messo a segno dall’opposto di Porto Viro, Barotto. Al quale risponde Krauchuk in bello stile. Inizia bene la squadra ospite con alcuni attacchi positivi, e Siena si porta sul +2 (5-7). Ma arriva un break di Porto Viro: 4-0 e +2 per i locali che vanno sul 9-7. La veloce di Copelli va a segno, i senesi sono a un passo.

Siena non sta ricevendo bene, Porto Viro ne approfitta e vola sul 13-9, con in mezzo anche un servizio vincente di Nicola Tiozzo. La Emma Villas risponde: ace di Pierotti, grande difesa da cui scaturisce un punto break di Tallone e poi errore in attacco di Tiozzo. Il punteggio ora è sul 15-14. La Delta Group però ora difende alla grande alcuni palloni e scava un solco: 21-16. Di Tiozzo il ventiduesimo punto dei locali, Sette e Zamagni chiudono il primo set sul 25-20.

2 set.

Secondo set Si ricomincia con un servizio vincente di Garnica. Pierotti prende per mano la squadra e realizza anche un ace. Siena avanti 8-10. Bene, poco dopo, anche Matheus Krauchuk, a segno con il tocco del muro locale.

Grande difesa di capitan Bonami, che propizia il punto di Tallone che vale il +3: 10-13. Krauchuk e Trillini mettono altri mattoncini per la Emma Villas. Krauchuk, poi, dai nove metri è autore di un punto break assai importante: 14-18. Krauchuk fantastico dai nove metri, la sua serie prosegue con un altro ace: 14-20. L’opposto brasiliano è assolutamente “on fire”: suo anche un tocco delicato di grande qualità sul quale la difesa di Porto Viro non può nulla. Altro ace per Siena, questa volta è opera di Marco Pierotti: 15-23. Il set si chiude sul 17-25 con il punto di Riccardo Copelli.

Matheus Krauchuk trascina la squadra con 7 punti, l’83% in attacco e due ace. Siena fa registrare il 62% in attacco in questo set. Ora la partita è in parità: 1-1.

3 set.

Terzo set Krauchuk è ancora “incandescente” e realizza un altro ace. Lui e Marco Pierotti guidano in questo frangente l’attacco senese. I biancoblu si portano sul 12-16, Barotto è bravissimo a rispondere e a mettere giù un pallone difficile. Copelli non sbaglia e trova lo spazio per far rimanere Siena sul +4: 14-18.

La squadra ospite tocca quota 20 ancora con Krauchuk, splendidamente servito da Thomas Nevot (16-20). Altro servizio vincente per Matheus Krauchuk, poi Pierotti trova ancora il varco per colpire (17-22). Nevot si mette in proprio e schiaccia per il 19-23. Ace di Tiozzo per il 21-23. Tallone chiude il set sul 22-25.

Il tabellino indica altri 6 punti di Krauchuk in questo set (e con altri 2 ace).

4set.

Quarto set Porto Viro avanti 2-0, ma la risposta di Siena arriva immediatamente: muro di Copelli, ace di Tallone e muro di Krauchuk. Ora il punteggio è sul 2-5. Arriva anche una murata vincente di Marco Pierotti. Nevot smista bene il gioco dei senesi, che riescono a ricevere bene. Il cambio palla arriva fluido, ora con Tallone, ora con Trillini. Siena avanti 7-11, Barotto schiaccia bene per i suoi.

Cambio palla ancora con Copelli (11-14). Altro mattoncino messo da Krauchuk (12-15). Ancora ace per l’opposto brasiliano della Emma Villas: 12-16. Ancora Krauchuk a segno, Pierotti dai nove metri è autore del punto del 14-18. Porto Viro si riavvicina e con l’ace di Pedro Henrique torna a -2 (16-18).

Coach Graziosi chiama time out, al rientro in campo Pedro Henrique realizza ancora altri tre ace (19-18). C’è anche la murata vincente di Zamagni: 20-18 dopo un break di 6-0 per la Delta Group.

Il break viene interrotto da Tallone (20-19). Il muro di Copelli dà la parità (20-20). Out poi l’attacco di Tiozzo: 20-21. Barotto impatta sul 21-21. Si arriva sul 22-22 con la schiacciata vincente di Matheus Krauchuk. Poi è 23-23 con Copelli. Punto di Barotto, è set point per la Delta Group. Annullato da Matheus Krauchuk (24-24). A segno Pierotti: 25-25.

Krauchuk batte bene e poi chiude il punto. Match point per Siena: 25-26.

Porto Viro ribalta e con l’ace di Barotto si porta avanti: 27-26. L’opposto di Porto Viro si ripete poco dopo con un altro ace: 28-26. Si va al tiebreak.

Quinto set Pesante ace di Tiozzo per il 7-5. Si va al cambio di campo sull’8-6. Murata di Pedro Henrique che dà un altro punto break importante ai locali: 9-6. Porto Viro allunga, Barotto trascina la squadra fino all’11-6. Sono Barotto e Pedro Henrique a trascinare Porto Viro, il tiebreak si chiude sul 15-8 con il punto di Pedro Henrique.

Mercoledì sera si gioca gara3 a Siena a partire dalle ore 20,30.

Delta Group Porto Viro – Emma Villas Siena 3-2 (25-20, 17-25, 22-25, 28-26, 15-8)

DELTA GROUP PORTO VIRO: Zamagni 5, Zorzi, Tiozzo 14, Pedro Henrique Ferreira 10, Sette 4, Lamprecht (L), Barone 12, Barotto 29, Garnica, Bellei, Charalampidis, Sperandio, Morgese (L), Eccher. Coach: Morato. Assistente: Zambonin.

EMMA VILLAS SIENA: Copelli 10, Trillini 6, Nevot 1, Bonami (L), Tallone 13, Coser (L), Krauchuk 24, Milan, Gonzi, Acuti, Pierotti 17, Pellegrini, Ivanov, Picuno. Coach: Graziosi. Assistenti: Monaci, Passaponti.

Arbitri: Marco Turtù, Antonio Gaetano.

Video check: richiesto nel primo set da Siena sul 19-16; richiesto nel terzo set da Porto Viro sul 6-7 (decisione cambiata); richiesto nel quarto set da Siena sul 4-6 (decisione cambiata), sull’8-10 (decisione cambiata) e sul 18-18, e dagli arbitri sul 14-18; richiesto nel quinto set da Siena sul 6-4 (decisione cambiata).

NOTE. Percentuale in attacco: Porto Viro 48%, Siena 53%. Muri punto: Porto Viro 8, Siena 5. Positività in ricezione: Porto Viro 59% (34% perfette), Siena 55% (36% perfette). Ace: Porto Viro 10, Siena 10. Errori in battuta: Porto Viro 23, Siena 18.

Durata del match: 2 ore e 5 minuti (26’, 24’, 26’, 35’, 14’).

Spettatori: 1.100.

Mvp: Pedro Henrique.

Fonte: Uff Stampa Emma Villas Volley Siena