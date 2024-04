FDI: il Ministro Sangiuliano conferma attenzione del governo su Prato

"La presenza del governo sul nostro territorio è ormai una conferma dell'attenzione che l'esecutivo sta garantendo a Prato, fin dal suo insediamento. La presenza del ministro per la Cultura Gennaro Sangiuliano oggi al comitato elettorale appena inaugurato del nostro candidato Gianni Cenni ne è una delle dimostrazioni. L'attenzione che il ministro ha, da sempre, per il tessuto culturale della nostra città e della nostra provincia è ben rappresentata dal recente titolo di monumento nazionale di cui sono stati insigniti il teatro Metastasio, il teatro Politeama e il teatrino della Villa Medicea di Poggio a Caiano. Il nostro impegno per il territorio è concreto oggi e lo sarà nel prossimo futuro, perché Prato, come il ministro per la Cultura ha sottolineato durante l'incontro con cittadini ed esponenti politici pratesi, ha una proposta culturale da offrire specifica e peculiare, che non ha niente da invidiare alle grandi città d'arte. Il patrimonio artistico pratese, in tutte le sue forme, è un dato di fatto. Così come le risorse esistono, ma vanno sapute amministrare, e purtroppo la storia negativa del museo di Arte Contemporanea Luigi Pecci parla senza bisogno di commenti ulteriori. La tutela, la valorizzazione e la promozione degli archivi fotografici esistenti, quello del fotografo Nedo Coppini, che certamente merita una diffusione più ampia, ne è il paradigma, è quindi per noi una priorità. Grazie al centrodestra al governo della città sarà finalmente possibile portare a termine questo obiettivo, con la certezza che l'esecutivo sarà sempre dalla parte di Prato". Lo scrive, in una nota, il deputato pratese Chiara La Porta.

Fonte: Fratelli d’Italia