Firenze Rinasce: Funaro e Schmidt vogliono svendere la città

"La recente sentenza del TAR sulla ristrutturazione del Conventino conferma la sempiterna strada delle amministrazioni neoliberali fiorentine che si avvicendano dagli anni ’90 a Firenze. lo denuncia Alessandro De Giuli, candidato sindaco della lista Firenze Rinasce.

" Un tempo il Conventino era stato un progetto interessante, ospitava start up (che allora non si chiamavano così), botteghe di giovani artigiani, artisti, benemerite associazioni sociali. Cosa ne hanno fatto? Come sempre lo hanno venduto ai privati ma prima lo hanno lasciato andare alla malora. L’abbandono al degrado è infatti la strada maestra che i robottini neoliberisti usano per raggiungere il loro sogno di privatizzazione. Una volta abbandonato e venduto, ecco la foglia di fico dell’housing sociale, detto in inglese naturalmente, così non si capisce cosa sia. Si trattava di riservare una microbica porzione del patrimonio pubblico svenduto a un progetto di edilizia popolare (con gli affitti bassi, per intenderci). La sentenza del TAR dice che non si può, non si può perché il comune ha sbagliato i calcoli" aggiunge De Giuli.

Che prosegue: "il Conventino è ora privato, il nuovo palazzo sarà riservato ai ricchi (verosimilmente ci entreranno turisti mordi e fuggi con soggiorni settimanali), le attività produttive sono cacciate dal centro insieme ai suoi abitanti. Ci immaginiamo l’indignazione di Fusaro e Nardella: Naturalmente da fieri e orgogliosi politici daranno le dimissioni, chiederanno umilmente scusa alla città per i calcoli sbagliati e da militanti convinti si batteranno perché la nuova amministrazione riprenda in mano il progetto e, con la forza della politica, impedisca la volontà dei privati e del TAR. Purtroppo è un sogno che non si può realizzare".

"Cosa ne dirà la destra di Smith? Nulla! Oggi il candidato della sovrintendenza è stato esplicito, lui sarebbe contro lo strabordio dei turisti (in inglese lo chiamano overtourism, loro, ma noi preferiamo ricordarlo con l’italico “meretricio della città”) ma sugli airb&b il giudizio è netto, Smith li vuole e ne vuole tanti. Insomma interviene a dar manforte al PD sulla concreta privatizzazione del Conventino. A parole formalmente entrambi contro, di fatto entrambi a favore. Destra e sinistra come al solito indistinguibili, inaffidabili gemelli" conclude De Giuli.

Fonte: Firenze Rinasce