La lista Fanucci presenta due nuovi candidati

“Il campo sportivo di Montecatini Alto, Rismo Mencarelli, vive da anni una situazione di abbandono totale e il recente bando del Comune per l’affidamento della gestione dell’impianto è andato deserto. Questa struttura deve essere recuperata e resa agibile, per eventi di natura sportiva ma anche e soprattutto sociale. Il mio, il nostro impegno sarà quello valorizzarne l’utilizzo e le potenzialità come centro di aggregazione e di ritrovo per i ragazzi e le famiglie”. E’ con questo primo impegno che Gianluca Fiorini ha presentato la sua candidatura nella lista “Fanucci sindaco”, nel corso della presentazione avvenuta ieri l’altro sera, venerdì 12 aprile, al circolo di Montecatini Alto, in compagnia dello stesso Fanucci e di Marco Pazzaglini, anche lui candidato nella stessa lista. Fiorini, di professione dirigente di banca, ha scelto di vivere con la moglie e le due figlie nella frazione collinare del Comune di Montecatini, ed è convinto che questo “gioiello” vada mantenuto e valorizzato: “Vogliamo e dobbiamo continuare a migliorarne le straordinarie potenzialità artistiche, storiche e paesaggistiche – ha detto Fiorini -. E’ essenziale che prima di ogni intervento si ascoltino le persone che vivono ed amano il paese”.

Marco Pazzaglini, impiegato in area acquisti e produzione, ha la sua origine a Montecatini Alto, ha sempre mantenuto legami stretti con questo borgo ed ha voluto presentare la sua candidatura proprio qui. “E’ il mio primo evento come candidato consigliere, ci tenevo molto a farlo qui e sono molto emozionato - ha detto in apertura - Montecatini Alto è una delle eccellenze turistiche del nostro Comune, la Pro loco e le varie associazioni svolgono un lavoro encomiabile nella cura e nel miglioramento di questo paese e nella promozione turistica – ha sottolineato ancora Pazzaglini - Montecatini Alto è un po’ una zona a sé, da prendere ad esempio. Più in generale penso che questa come tutte le altre frazioni siano importanti e meritino la giusta attenzione da parte del Comune di Montecatini”.

Fonte: Ufficio Stampa