Mobilitazione nazionale sui servizi educativi. Cgil chiedere al governo un piano di assunzioni

Lunedì 15 aprile la Fp-Cgil effettuerà un volantinaggio davanti alle scuole comunali di Livorno per ribadire l’importanza di continuare a investire nella gestione pubblica dei servizi educativi 0/6 anni.

L’iniziativa si colloca all’interno della mobilitazione organizzata a livello nazionale dalla Fp-Cgil per chiedere al governo un piano straordinario di assunzioni del personale educativo scolastico fuori dai limiti di spesa dei Comuni, il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli di studio abilitanti per consentire l’accesso ai concorsi pubblici e lo stanziamento di risorse per la valorizzazione del personale in servizio e per la previsione di un nuovo inquadramento nell’area funzionari e EQ (“elevate qualificazioni”).

Un primo risultato della mobilitazione portata avanti in questi mesi dalla Fp-Cgil è già arrivato nei giorni scorsi: le graduatorie comunali vigenti del personale educativo e ausiliario, gestite direttamente dai Comuni, potranno essere utilizzate fino all’anno scolastico 2026-2027 anche in deroga al possesso del titolo di studio.

Investire nei servizi educativi rivolti ai bambini da 0 a 6 anni è fondamentale. In Italia purtroppo c’è ancora da percorrere molta strada: 73 bambini su 100 infatti non riescono ad accedere a tali servizi. Fortunatamente a livello locale le cose vanno molto meglio: il Comune di Livorno sta infatti dimostrando molta attenzione sull’importanza di garantire a quanti più bambini possibile servizi educativi di qualità.

