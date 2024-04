Nausica Acciarri e Il Bisonte: rinnovato il contratto

Quarta conferma per Il Bisonte Firenze, che comunica con orgoglio la prosecuzione del rapporto professionale con la centrale classe 2004 Nausica Acciarri, fulgido prodotto del settore giovanile del club. Per la marchigiana, che ha debuttato in serie A1 a sedici anni e mezzo proprio con la maglia de Il Bisonte e che non ne ha ancora compiuti venti, sarà la terza stagione da bisontina in prima squadra: dopo quella dell’esordio (2020/21) si è fatta le ossa in A2 con il Club Italia per due anni, poi nell’ultimo campionato è tornata alla base, guadagnandosi pian piano sempre più spazio fino alle ultime tre partite giocate da titolare, coronate dal premio di MVP ricevuto nel match conclusivo contro Cuneo.

LE PAROLE DI NAUSICA ACCIARRI

“Sono molto contenta di rimanere ne Il Bisonte, questa squadra ormai è una seconda famiglia per me: non vedo l’ora di affrontare una nuova stagione insieme a tutte le mie nuove e vecchie compagne e allo staff. Quest’ultima annata è stata molto importante per me, e per la prossima sono molto fiduciosa: spero di crescere ancora e di dare il miglior supporto possibile alla squadra”.

Fonte: Ufficio Stampa Il Bisonte Firenze