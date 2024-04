Pisamo: al via il rifacimento del marciapiede di via Liguria

"Si tratta di un intervento particolarmente atteso dai residenti, il rifacimento del marciapiede sul lato destro di via Liguria a Pisa.

225 metri di intervento che saranno eseguiti in un mese e mezzo, dopo che sono stati tolti alcuni alberi (di privati) le cui radici si estendevano nel tratto interessato dai lavori.

Si tratta di un marciapiede che in alcuni punti è fortemente ammalorato e che necessitava dei lavori per consentire il transito in sicurezza dei pedoni.

Il marciapiede sarà realizzato con autobloccanti e, come detto, sarà completato entro il mese di maggio.

Sul lato opposto della strada la ditta comunque interverrà in alcuni punti circoscritti.

I lavori sono eseguiti con la direzione di Pisamo e hanno un importo di 55.000 euro."

Pisamo