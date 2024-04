Provoca incidente e risulta positivo ad alcol e stupefacenti. Una denunciata a Pontedera

I carabinieri di Pontedera, durante degli accertamenti eseguiti nelle scorse settimane a seguito di un sinistro stradale, hanno denunciato in stato di libertà una persona, per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

L'automobilista, dopo aver perso il controllo del l'aiuto si e scontrato con alcuni veicoli parcheggiati danneggiandoli. Una volta arrivato in pronto soccorso l'uomo è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato un tasso alcolemico pari a 1,56 g/l, ben di 3 volte superiore al limite consentito e una positività a sostanze d'abuso.

Per lui è subito scattata la segnalazione in stato di libertà.