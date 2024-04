Una nuova attività in centro: apre 'Coriandoli', bottega con cucina "santacrocese doc"

C'è una nuova attività in centro a Santa Croce sull'Arno ed è santacrocese doc. Apre un nuovo locale e, nella città del Carnevale, non poteva che chiamarsi 'Coriandoli'.

A aprirlo sarà lo chef Federico Ciabattini, santacrocese da generazioni. 'Coriandoli' affonderà le radici nella storia di Santa Croce, non solo per l'impostazione del locale, ma anche per la posizione: è alle porte del centro storico, accanto alla Biblioteca Adrio Puccini, in piazza Matteotti all'angolo con via Lami.

Sono già avviati i cantieri in centro, nei locali dove nel tempo si sono alternati un negozio di fiori e uno di abbigliamento. Ora però arriva una nuova attività di ristoro. Non sarà solo un posto dove poter mangiare ma anche dove "acquistare sapori di una volta".

'Coriandoli' consta di tre parole chiave: bottega, vino, cucina. Così chef Ciabattini: "Sarà la bottega di una volta, dove le massaie trovavano i migliori prodotti per le loro cucine, il latte fresco o la ricotta del pastore. Sarà il ritrovo che da tempo manca, luogo di sapori autentici, di prodotti stagionali ma anche di tradizioni paesane".

E di tradizioni Ciabattini se ne intende, essendo uno degli animatori della vita socio-culturale di Santa Croce, con gli amarcord della Sede e le cene con musica in piazza e in centro d'estate, giusto per citare due esempi.

I lavori sono iniziati, l'apertura è prevista per la fine della primavera, al massimo l'inizio dell'estate 2024. Intanto il locale ha già una pagina Instagram attiva per conoscere tutti gli aggiornamenti.

Gianmarco Lotti