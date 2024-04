Use Computer Gross sfuma il sogno del primo posto. A Saronno finisce 84-77

Ancora un arrivo in volata con Saronno ed ancora una sconfitta. Nonostante un’ottima Use Computer Gross rimasta in partita fino in fondo, la squadra lombarda si conferma la bestia nera dei biancorossi e li batte anche al ritorno, stavolta per 84-77.

Sfuma così la possibilità di poter chiudere al primo posto mentre la sconfitta di Cecina ufficializza il secondo posto in classifica. Ma i dettagli numerici che ovviamente vanno fatti in questo momento non tolgono niente all’ottima prestazione che, ancora una volta, la squadra di coach Valentino ha fatto. Per batterla è servita una squadra forte come Saronno, capace di segnare tre triple nel finale punto a punto.

L’Use parte male e va sotto per 11-2. Rosselli e Giannone provano a rimetterla in carreggiata (14-4) ed è un po’ una sveglia per i biancorossi che piano piano entrano in partita fino a toccare il 15-14 con Calabrese e Sesoldi. Giannone completa il tutto col sorpasso (15-16), momento in cui la partita vive una fase di equilibrio. Al 10’ siamo 20-20 e si riparte subito con uno 0-12, 20-32, che poi si trasforma nel 22-35.

La squadra tiene sempre la testa avanti (35-43 con tripla di Giannone) ed a metà siamo 39-43.

Riparte ancora meglio Saronno che impatta a 45 ma la risposta arriva subito, parziale di 0-6 e 45-51. Saronno riallunga sul 60-56, risultato sul quale si va all’ultimo riposo. Giannone dall’arco mette a segno il 62-62 e la gara si fa equilibrata: a metà siamo 68-68 e subito dopo 71-71. Rosselli per il 71-74 e subito pronta risposta dei padroni di casa che poi vanno sul 77-74. Saronno cerca di indirizzare la partita (80-75 a un minuto dalla sirena) ma il canestro di De Leone per l’80-77 rimette tutto in gioco. L’83-77 a 25 secondi dalla chiusura è la bomba che decide. Finisce 84-77

84-77

AZ PNEUMATICA SARONNO

Canton ne, Ugolini 24, Negri 10, Quinti 11, De Capitani 11, Nasini 3, Tolotti ne, Pellegrini 2, Romanò 6, Beretta 17, Motta, Figini ne. All. Biffi (ass. De Piccoli/Bettoni)

USE COMPUTER GROSS

Giannone 26, Sesoldi 5, Rosselli 20, Calabrese 8, De Leone 6, Mazzoni 3, Quartuccio 6, Cerchiaro 3, Baccetti, Fogli, Tosti. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)

Arbitri: Dell’Accio di Torino e D’Errico di Grugliasco

Parziali: 20-20, 39-43 (19-23), 60-56 (21-13), 84-77 (24-21)

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa