Alla Rinascita la presentazione di 'Se tu fossi qui'

Prosegue il calendario delle presentazioni del libro “Se tu fossi qui”, nato per raccogliere fondi a favore della ricerca sulle malattie di origine prionica. Il prossimo appuntamento è previsto venerdì 19 aprile alle 18 a Empoli: location la libreria Rinascita in via Ridolfi 53, che ha voluto concedere i propri spazi per questa iniziativa benefica. “Se tu fossi qui” è stato voluto dalla santacrocese Alessandra Gozzini per ricordare il marito Luca Nuti, morto a 48 anni nel 2018 per una malattia rarissima e incurabile: l’encefalopatia spongiforme sporadica, che fa parte delle patologie di origine prionica. Il libro è stato scritto grazie alla penna del giornalista Marco Sabia e recentemente è stato presentato a Palazzo Falletti di Barolo a Torino, in uno scenario veramente prestigioso. Il libro è stato scritto con lo scopo di raccogliere somme di denaro che l’Associazione Nuti Luca Onlus (nata pochi mesi dopo la morte di Nuti per volontà della moglie) poi devolve alle ricerche del professor Gianluigi Zanusso, che seguì con grande umanità e professionalità proprio Luca Nuti. Nel frattempo sono già state fatte rilevanti donazioni, come già fatto ad esempio a fine 2023 con un bonifico da 10.000 euro, allo scopo di trovare una cura a questa malattia rarissima e senza cura. Prossimamente il libro verrà presentato anche a Fucecchio, San Miniato e ad Angera (Varese). L’Associazione Nuti Luca Onlus ringrazia la libreria Rinascita per la disponibilità e collaborazione.