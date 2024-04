B&B irregolari o sconosciuti al fisco, i controlli della Finanza in provincia di Pisa

Controlli nelle strutture ricettive dell'area del Cuoio, della Valdera e della Valdicecina da parte della guardia di finanza. Dal 2023 a oggi sono state denunciate 19 persone per violazione dell'obbligo di comuinicazione degli alloggiati e 10 richieste non inotlrate dai gestori agli uffici comunali per l'esercizio dell'attività turistica.

In questi due casi rientra una struttura nel territorio di Palaia gestita da una persona inglese e residente nel Regno Unito. L'esito delle citate attività ha permesso di accertare che nelle annualità 2021, 2022 e 2023, i potenziali clienti ospitati dalla struttura sono risultati addirittura 140, senza che fossero stati comunicati alla questura con la piattaforma AlloggiatiWeb.

In generale, i 33 controlli eseguiti hanno consentito di individuare 9 soggetti completamente sconosciti al Fisco, una base imponibile sottratta a tassazione ai fini delle imposte dirette per oltre 3,3 milioni di euro e un’IVA dovuta per più di 270mila euro.

In un altro caso una famiglia è stata notata occupare uno degli immobili abusivamente per cui con l'autorità giudiziaria l'appartamento è stato sequestrato e due persone sono state denunciate.