Bonus Acque 2024 a Pisa: domande entro il 16 maggio

Fino al 16 maggio 2024, tramite il sito del Comune di Pisa, è possibile presentare domanda per richiedere il Bonus Acque 2024. L’agevolazione consiste in una deduzione in bolletta del 50 % sui consumi futuri, operato da Acque spa sulla base dell’importo annuo della spesa idrica dell’anno solare precedente (2023). I rimborsi saranno erogati in ordine di graduatoria fino ad esaurimento del fondo individuato in 126.978,59 come da Decreto del Direttore Generale dell’AIT n.32/2024. La richiesta di agevolazione può essere presentata sia per le utenze dirette che per utenze indirette condominiali/aggregata/Apes. E’ possibile presentare solo una domanda per nucleo familiare.

L’istanza per il contributo deve essere inoltrata tramite il sistema on line del Comune di Pisa https://www.comune.pisa.it/it/pagina/servizi-online-e-smart-del-comune-di-pisa, nella sezione “Sociale”, entro e non oltre le ore 12:00 del 16 maggio 2024. Per accedere al sistema on line del Comune di Pisa è necessario essere in possesso delle credenziali SPID – CSE – CIE.

Per accedere all’agevolazione è necessario possedere i seguenti requisiti: essere residenti nel Comune di Pisa; avere un Isee ordinario in corso di validità senza omissioni/difformità di importo pari o inferiore 25.000,00; essere intestatari di un’utenza idrica domestica residente diretta o indiretta oppure far parte del nel nucleo familiare dell’intestatario di un’utenza diretta o indiretta: nel caso di una utenza diretta la richiesta può essere fatta dall’intestatario della fornitura o da un componente del nucleo familiare ai fini Isee. Deve essere garantita la coincidenza tra residenza anagrafica dell’intestatario del contratto di fornitura idrica con l’indirizzo di fornitura del medesimo contratto; nel caso di utenza indiretta, deve essere garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica e l'indirizzo della fornitura condominiale/aggregata/Apes.

Tutte le informazioni, il Bando e i relativi atti sono pubblicati al seguente link: https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/bonus-acque-2024.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa