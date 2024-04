Cerchio del Drago Limite, ottimi posizionamenti dal torneo di Peccioli

Ieri, domenica 14 aprile i ragazzi del Cerchio del Drago, la scuola di arti marziali di Limite sull’Arno, hanno partecipato al torneo Jiayou a Peccioli. Un centinaio gli atleti delle varie scuole. I ragazzi di Limite, di età compresa tra i 6 e i 21 anni. si sono classificati tutti molto bene nelle varie discipline portando a casa oltre a moltissime medaglie anche il primo posto come società classificata. Doppia soddisfazione per Mattia e Andrea Lascialfari che hanno vinto anche come migliori atleti nelle rispettive categorie.