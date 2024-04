Cip-Ghizzani accede ai play off da capolista

A due giornate dalla fine del campionato la Cip-Ghizzani ottiene matematicamente la prima posizione nel girone, accedendo così ai play off da capolista. Anche la Blu Volley si è inchinata alle biancorosse che hanno espugnato in tre set il PalaMelo portando il conteggio vittorie a quattordici consecutive.

La partita è stata serrata fin dai primi punti, con scambi molto lunghi e una presenza costante a muro e in difesa di entrambe le squadre. Dopo alcuni avvicendamenti al comando (7-8, 14-12, 15-16) è stato il gioco ben smistato della Cip-Ghizzani a prendere il sopravvento, distanziando in modo irrevocabile le avversarie (15-22). Su questa scia anche il secondo set è stato dominato da Lari e compagne con una prestazione praticamente perfetta in ogni fondamentale (4-8, 7-16, 8-20). All'inizio del terzo parziale la Blu Volley ha provato a mettere un freno alle nostre ragazze, giocando bene sul nostro muro e costringendo Buoncristiani a chiamare entrambi i time out (10-6). Al rientro in campo Lari e compagne sono tornare a dettare il ritmo di gioco ottenendo subito il vantaggio necessario per chiudere l'incontro in proprio favore.

Difese e recuperi incredibili, attenzione in copertura, muro solido, prepotenza in attacco alternata a giocate di astuzia, servizio pressante, gioco in regia magistrale, tutto questo si è raggruppato in quella che è stata una delle migliori partite della Cip-Ghizzani. Una prestazione eccellente spinta da un tifo mai così caloroso come in questa trasferta. Il quattordicesimo giocatore della nostra squadra, che ci teniamo come Società a ringraziare per la passione con cui hanno sostenuto fino ad ora la squadra e, ci auguriamo, continueranno a sostenerla anche in queste due ultime partite di campionato e in tutto il percorso dei play off.

Questo sabato la Cip-Ghizzani tornerà alla Palestra Enriques per l'ultima partita casalinga del campionato, che sarà contro Calenzano. Rispetto alle altre partite giocate in casa fino ad ora, questa gara sarà eccezionalmente alle ore 21:00 accomunandosi a tutte le altre partite della stessa giornata.

Blu Volley Quarrata - Cip-Ghizzani: 0 - 3 (18-25, 14-25, 20-25)

Blu Volley Quarrata: Bartolini C., Bartolini M. (K), Becucci, Bucciantini, Chechi (L1), Fasola, Lelli, Maestripieri (L2), Montagni, Morotti, Niccolai, Pistolesi, Santucci; I all. Torracchi, II all. Bettarini

Cip-Ghizzani: Aglietti (L2), Agnetta, Barnini, Del Carlo, Farieri, Lari (K), Malatesti, Picchianti (L1), Pratelli, Scardigli, Talluri, Tofanari, Zingoni; I all. Buoncristiani

