Da Leonardo a Pinocchio, eventi tra la Valdinievole e l'Empolese

Dal 20 aprile al 12 maggio torna Open Week - Da Leonardo a Pinocchio, l'imperdibile appuntamento primaverile per immergersi nella storia, nell'arte e nella bellezza naturale della Valdinievole.

15 comuni da scoprire e un programma che offre un'ampia gamma di eventi ed attività, per soddisfare ogni tipo di interesse. Dalle aperture straordinarie dei musei, alle visite guidate ai luoghi della cultura, dalle passeggiate escursionistiche, a piedi o in bicicletta, ai laboratori, passando per mostre d'arte, incontri e presentazioni di libri.

L'evento, giunto alla settima edizione, è il frutto della collaborazione tra gli 11 comuni dell'Ambito Valdinievole - Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Uzzano – e i comuni di Cerreto Guidi, Montecarlo, Serravalle Pistoiese, Vinci.

Grazie alla sinergia tra istituzioni, associazioni e imprese locali, Open Week promuove e valorizza la cultura e l'identità del territorio.

Alcuni degli appuntamenti in calendario

Il 28 aprile e il 5 maggio, Buggiano accoglierà i visitatori per l'XI edizione de La campagna dentro le mura, con l'apertura di splendidi giardini privati e orti segreti. A Cerreto Guidi apertura della Villa Medicea patrimonio UNESCO e passeggiata sul percorso tematico tra Cerreto Guidi e Vinci, ideale collegamento tra il primo Granduca di Toscana e Leonardo da Vinci. A Chiesina Uzzanese, l'11 maggio, degustazione di prodotti tipici della Valdinievole, mentre a Lamporecchio sarà possibile partecipare a passeggiate alla ricerca degli stessi panorami che ispirarono Leonardo. A Larciano i visitatori potranno esplorare i suggestivi borghi di Larciano Castello e Cecina, oltre al Padule di Fucecchio, mentre a Massa e Cozzile il 25 aprile sarà la volta di Masseggiando, passeggiata da Cozzile a Croci e ritorno, con ristoro.

A Montecatini Terme non mancheranno i tour per ammirare la città, le terme storiche, la stazione, le Sale d'aspetto Manzoni e visitare la Galleria Civica Mo.C.A. – Montecatini Terme Contemporary Art, con aperture straordinarie e visite guidate alla mostra Florilegio italiano. A Monsummano Terme passeggiate verso Monsummano Alto e Montevettolini, oltre all'appuntamento con Cammin gustando, il 12 maggio, camminata degustativa alla scoperta dei percorsi micologici e del colle di Monsummano. A Montecarlo visite guidate al borgo e alla Fortezza.

A Pescia l'Open Week sarà l'occasione per visitare i Musei Civici e il Museo della Carta, mentre il 5 maggio da non perdere l'appuntamento con Pescia Medievale, la festa che anticipa il 47° Palio cittadino. A Collodi caccia ai tesori del Giardino Storico Garzoni e della Casa delle Farfalle.

A Pieve a Nievole sarà possibile partecipare a camminate alla scoperta del territorio e delle sue storie, a Ponte Buggianese escursioni per scoprire il Padule di Fucecchio, mentre a Serravalle Pistoiese il 25 aprile si terrà De Gusto - I sapori del Montalbano, per assaporare le eccellenze enogastronomiche del territorio. A Uzzano sarà possibile partecipare a visite guidate alle pievi, ai borghi e alle dolci colline circostanti.

Il borgo di Vinci sarà il cuore delle celebrazioni leonardiane, con una lettura vinciana presso il teatro. Gli appassionati potranno anche partecipare a escursioni alla scoperta dei luoghi legati all'infanzia di Leonardo.

Per scoprire il calendario completo e trovare tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione e prenotazione degli eventi, visitate i siti www.valdinievoleturismo.it e www.open-week.it.

Fonte: Ufficio Stampa