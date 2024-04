Fiera di animali esotici a Fucecchio, Morelli (M5S): "Mi dissocio, manifestazione inaccettabile"

Ieri domenica 14 aprile a Fucecchio si è tenuto la Tropikal Expo presso il Palazzetto dello Sport.

Una manifestazione di esposizione di vendita di animali e piante esotiche da parte di allevatori professionali e amatoriali.

Una fiera all’insegna del profitto e della mercificazione di animali che dovrebbero vivere liberamente nei loro habitat. 10 euro di biglietto che incrementa lo sfruttamento e la sofferenza di innocenti esseri viventi finiti nelle mani sbagliate.

Rimango rattristita e sconcertata dal mio Comune di Fucecchio, che accoglie questo evento senza boicottarlo e che per l’ennesima volta non rappresenta tutti i cittadini come dovrebbe, me inclusa. Una manifestazione obsoleta e retrograda inaccettabile nel 2024.

Gli animali esotici possono essere apprezzati direttamente nei loro habitat in libertà o attraverso costruttivi documentari.

Nelle nostre zone ci sono innumerevoli fattorie didattiche, santuari e centri di recupero dove famiglie e bambini possono ammirare gli animali rispettati ed immersi nella natura all’aperto, scelta che sarebbe sicuramente più etica ed educativa. Oggi invece si sceglie di aderire ad un evento tra gabbie, scatole e mercato di anime vive.

Come persona e come Consigliera Comunale mi dissocio totalmente dalla scelta del Comune di Fucecchio, in nome della difesa e della tutela di tutti gli animali.

Fabrizia Morelli, consigliera comunale Movimento Cinque Stelle di Fucecchio