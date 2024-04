Guida da ubriaco a Pisa, denunciato

Due persone sono state denunciate nel Pisano, una per guida in stato di ebbrezza e l'altra perché tornata in città nonostante il divieto.

Il primo, controllato dai carabinieri in auto, è risultato positivo con un tasso alcolemico di 0,98 g/l, a seguito del quale è scattata la segnalazione all’Autorità Giudiziaria. La patente di guida è stata ritirata.

Il secondo è avvenuto poco dopo. I carabinieri hanno fermato una persona a Pisa in violazione della misura del divieto di ritorno nel comune in corso di validità.