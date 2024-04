Inaugurata sede elettorale di Torrigiani a Lamporecchio

Sabato 13 aprile 2024 a Lamporecchio è stata inaugurata la sede del comitato elettorale di Alessio Torrigiani, candidato sindaco per la coalizione di centrosinistra formata dal Partito Democratico, Partito Socialista Italiano, Sinistra Civica Ecologista, Sinistra Italiana, Verdi e Azione. La coalizione di centrosinistra, che sabato ha presentato anche il simbolo che la rappresenterà alle prossime amministrative, traccia in queste parole le proprie linee programmatiche: “Un paese che non lascia indietro nessuno: questo è il principio che ci ha guidato insieme nella definizione di idee e progetti racchiusi nel programma che Alessio Torrigiani e la sua squadra si impegnano a portare avanti e che verrà presentato nei prossimi due mesi. Garantire per tutti e tutte un’alta qualità della vita è il nostro impegno principale, mettendo al centro le persone, la loro dignità, le necessità e la tutela del territorio dove viviamo. E sappiamo di poter contribuire alla nostra idea di !Paese del Benessere” focalizzando il nostro impegno su queste categorie: Le famiglie, dal sostegno per il continuo sviluppo del nuovo asilo nido, alla realizzazione della nuova scuola media, fino all’aiuto a famiglie e soggetti fragili. Le donne, la cui piena parità sociale, economica e culturale sarà affrontata attraverso tutte le politiche locali. Gli anziani, ampliando l’offerta dei servizi sociosanitari per la popolazione non autosufficiente e creando spazi e momenti ad hoc per consentire una costante partecipazione alla vita di comunità. Le giovani generazioni, con un progetto per realizzare un nuovo Centro Polifunzionale destinato ad attività sociali, culturali e a tutte le associazioni del territorio. Le categorie fragili, un impegno necessario per abbattere tutti gli stereotipi sociali e rendere Lamporecchio un paese concretamente inclusivo. Il nostro territorio, rinnoviamo il nostro impegno nei confronti di una terra che è stata colpita dai devastanti cambiamenti climatici, mantenendo la politica di “consumo zero” del suolo, investendo nella prevenzione idrogeologica e idraulica e applicando politiche di contrasto al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Il commercio, l’obiettivo è migliorare l’accesso alla zona dei negozi, aumentando le aree di parcheggio e facilitando i collegamenti attraverso percorsi agevolati. Il lavoro e le attività produttive, sosterremo le aziende del territorio, consapevoli della loro importante ricaduta sul nostro tessuto economico e sociale, e realizzeremo spazi di coworking per startup, professioni e lavoro agile. La cultura, proseguiremo nell’impegno sugli istituti culturali, biblioteca e teatro, con iniziative tese ad allargare la platea dei cittadini che ne usufruiscono. La cultura è elemento essenziale del “Paese del benessere”. Il turismo, con un progetto di promozione del territorio e sviluppo in servizi turistici, impegnandoci ad abbattere le barriere architettoniche e creando maggiore accessibilità al territorio con percorsi pedonali e ciclabili. Lo sport, con costante manutenzione degli spazi già esistenti e con un progetto per realizzare nuovi impianti sportivi che possano rispondere a tutte le esigenze dei cittadini. Come pubblica amministrazione; il nostro impegno è quello che Lamporecchio sia parte attiva per rendere pubblica la proprietà e la gestione delle aziende a cui sono affidati servizi essenziali per i cittadini come Acque Spa e per la Multiutility. Abbiamo attraversato anni difficili e strazianti: una pandemia mondiale, una situazione economica nazionale in cui la povertà è fattore allarmante, cambiamenti climatici devastanti e guerre in ogni parte del mondo che distruggono le vite dei più deboli, per questi motivi ci sentiamo pronti a assumerci la responsabilità di continuare il nostro progetto e a metterci in gioco per fare la nostra parte per contribuire ad una comunità in cui il benessere in tutte le sue forme non sia appannaggio di pochi ma sia diritto di tutti e tutte. La nostra squadra è pronta!”

Fonte: Ufficio Stampa