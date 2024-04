Lezione di Robotica al Checchi: in "cattedra" la presidente del CNR Carrozza

Venerdì scorso 12 Aprile l’Istituto A. Checchi nella sede del Liceo ha avuto l’onore di ospitare la prof.sa Maria Chiara Carrozza, presidente del CNR, professore di bioingegneria industriale, ex rettore della Scuola Sant’Anna di Pisa ed ex ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ha fatto tappa a Fucecchio nell’ambito del programma PESES promosso dall’Università Cattolica e diretto dal prof. Cottarelli.

Il Programma di Educazione per le Scienze Economiche e Sociali (Peses) nasce con l'obiettivo di offrire agli studenti delle Scuole Secondarie di tutta Italia la straordinaria opportunità di confrontarsi con protagonisti ed esperti della recente scena politica ed economica italiana. La prof.ssa Carrozza ha presentato agli studenti di alcune classi quarte e quinte di tutti gli indirizzi del Liceo scientifico una lezione su ROBOTICA: macchina e persona, interazione e possibilità, spiegando che capire l'evoluzione della robotica è fondamentale per comprendere la sfida culturale e politica della quarta rivoluzione industriale. Gli alunni, alla fine della presentazione, hanno avuto inoltre l'opportunità di dialogare con la docente dimostrando di aver acquisito la consapevolezza che il viaggio nella robotica significa sempre di più percorrere un cammino nel futuro per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro di tutta l’umanità.

Fonte: Istituto A. Checchi Fucecchio