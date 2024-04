Migliorare la differenziata al mercato centrale di Prato: intesa fra Alia Multiutility, Comune e ambulanti

Aumentare la qualità e la quantità della raccolta differenziata effettuata nel corso del mercato settimanale, migliorando il decoro delle aree coinvolte e velocizzando le successive operazioni di pulizia. Questi gli obiettivi che stanno dietro la firma del protocollo d’intesa sull’Ecomercato, siglato oggi da Alia Multiutility, Comune di Prato e dalle associazioni di categoria e i sindacati che rappresentano i venditori ambulanti: Anva Confesercenti, Fiva Confcommercio e Fivag Cisl, prima della conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa e di un ulteriore mattinata di distribuzione di materiale informativo e di sensibilizzazione fra i banchi del mercato di piazza del Mercato Nuovo. Il progetto nasce con l’intento di svolgere attività di sensibilizzazione sull’importanza del decoro e del senso civico all’interno degli spazi pubblici, per invogliare comportamenti virtuosi che migliorino la raccolta differenziata e contribuiscano a diminuire il tempo e la forza lavoro necessari a ripulire le aree interessate dal mercato, evitando l’abbandono e la dispersione di grandi quantità di blister e shopper in plastica.

Il protocollo prende le mosse dalla condivisione, da parte di tutti i firmatari, dell’esistenza di una situazione di scarsa attenzione nei confronti dello spazio pubblico, di un basso livello di controllo sulla correttezza dei conferimenti e di grande quantità di rifiuti lasciati a terra in modo indiscriminato nel corso del mercato settimanale. Nel frattempo, è già stata condotta una prima fase di sperimentazione del progetto Ecomercato, così da iniziare a educare e informare i banchisti e i venditori ambulanti attraverso la distribuzione di materiale informativo e la consegna di sacchi neri (per la raccolta dei rifiuti non differenziabili) e sacchi azzurri (per la raccolta del multimateriale leggero, come imballaggi in plastica, alluminio, tetrapak).

In pochi mesi la sperimentazione ha portato a un incremento del 10% della raccolta differenziata (dal 55% al 65%, su circa 2.000 chilogrammi di rifiuti raccolti in media ogni settimana) rilevata al termine del mercato centrale del lunedì in piazza del Mercato Nuovo. Da questi risultati incoraggianti nasce ora la volontà di rendere il progetto stabile e strutturato e di coinvolgere non solo i venditori ambulanti, ma anche gli stessi frequentatori del mercato, per accrescere il loro senso civico e promuovere comportamenti virtuosi dal punto di vista della sostenibilità ambientale.

Nell’ambito del mercato centrale di piazza del Mercato Nuovo, l’Ecofurgone di Alia è stato posizionato in un’area facilmente raggiungibile, in cui possono essere conferiti i rifiuti provenienti esclusivamente dalle utenze domestiche, normalmente non conferibili nel circuito della raccolta porta a porta. L’Ecofurgone diventerà, al tempo stesso, un punto di riferimento per rifornire gli ambulanti dei sacchi in cui conferire i rifiuti.

Il progetto Ecomercato potrà essere esteso anche agli altri mercati che si svolgono settimanalmente nei vari quartieri della città e prevede, dopo l’iniziale fase di informazione, sensibilizzazione e distribuzione delle attrezzature, una serie di controlli e verifiche da parte degli ispettori ambientali di Alia, chiamati a sanzionare comportamenti scorretti. A coloro che dimostreranno di rispettare l’ambiente e le regole del progetto verrà, invece, consegnato un attestato di merito.

LE DICHIARAZIONI

"Il protocollo d'intesa che sottoscriviamo oggi è un importante passaggio che sancisce il lavoro fatto con la collaborazione degli operatori del mercato e Alia – commenta Benedetta Squittieri, assessore allo sviluppo economico del Comune di Prato -. Questo intervento, assieme alla riorganizzazione del mercato, innalzerà la qualità del mercato centrale e ci aiuterà a rendere il mercato più bello. Grazie a tutti gli operatori che collaborano per raggiungere l'obiettivo di un mercato centrale sempre più pulito e sostenibile".

"Grazie alla sperimentazione avviata lo scorso anno del progetto pilota presso il nostro mercato centrale il decoro dell'area e la percentuale di raccolta differenziata sono cresciuti in maniera importante – precisa Cristina Sanzò, assessore alla città curata del Comune di Prato -. Ciò ha spinto il gestore a condividere il progetto anche in altri mercati dimostrando che la sensibilizzazione e collaborazione con gli operatori del mercato può portare risultati positivi in termini di consapevolezza e rispetto degli spazi comuni".

“Un progetto per noi molto importante, che già dopo la fase di sperimentazione ci ha consentito di ottenere un consistente aumento del materiale differenziato e che ci auguriamo possa addirittura incrementare questo trend di crescita nei 52 mercati previsti nel corso dell'anno – insiste Claudio Bertini, responsabile servizi area pratese di Alia -. Dei circa 2mila chili che ogni mercato del lunedì produce in media, attualmente poco meno di 1400 kg vengono avviati a differenziata. Ogni ambulante lascia ordinatamente i suoi rifiuti in piazzola e abbiamo allestito anche aree apposite per i rifiuti organici. Nelle prossime settimane daremo il via ai controlli degli ispettori ambientali per sanzionare i comportamenti scorretti in seguito a questa ampia campagna di sensibilizzazione e comunicazione”.

“Il decoro è da sempre uno dei nostri obiettivi principali – dicono Massimo Castellani e Lucia Nocentini, rispettivamente presidente e coordinatrice sindacale di Anva Confesercenti Prato -, quindi abbiamo accolto di buon grado questo progetto di Alia e del Comune e siamo felici di aderire per contribuire a rendere la città più pulita e il mercato più sostenibile dal punto di vista ambientale e anche un luogo molto più bello e organizzato da frequentare per tutti i cittadini”.

"E’ un’ iniziativa molto interessante che abbiamo sposato con gioia e che ci impegneremo a divulgare fra i nostri associati – dichiarano Stefano Castellani e Luca Innocenti, presidente e segretario di Fiva Confcommercio Prato -. Anche il mercato e tutti gli ambulanti devono fare la loro parte per salvaguardare l'ambiente in cui tutti viviamo ed è giusto impegnarsi per avere una raccolta differenziata più efficace ed efficiente, ma anche più semplice da effettuare”.

“Ottimo progetto. Iniziativa lodevole da parte di Alia per il mercato centrale di Prato – chiosa Marco Metelli, segretario Fivag Cisl Firenze-Prato -. Un progetto che, oltre a consentire dei considerevoli risparmi economici per la collettività, tramite una serie di azioni mirate consentirà anche una maggiore tutela dell’ambiente. Tematica che abbiamo assolutamente a cuore e che trasmetteremo ai nostri iscritti”.