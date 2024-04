Ora leggiamo noi: nuovi incontri sulla disabilità a Empoli

Proseguono gli incontri sulla promozione della lettura nelle biblioteche attraverso progetti dedicati a persone con difficoltà di lettura o con disabilità fisiche o sensoriali. Ecco le prossime iniziative nell’ambito del cartellone denominato “Ora leggiamo noi”.

FOCUS - Giovedì 18 aprile 2024, dalle 20 alle 23, negli spazi di Palazzo Leggenda in via Paladini. Tema della serata, la ‘Diversità e disabilità’, similitudini e differenze, a cura degli psicologi e psicoterapeuti Franca Pittalis e Pierluigi Salvi. Dopo un'iniziale introduzione teorica sul tema della diversità e della disabilità saranno proposti specifici lavori esperienziali con lo scopo di offrire ai partecipanti la possibilità di esplorare i propri vissuti cognitivi, emotivi e comportamentali riguardo al rapporto con il “diverso” e con i soggetti portatori di disabilità. L’ingresso è libero ma con prenotazione obbligatoria.

Ultimo appuntamento in cartellone, mercoledì 24 aprile 2024, alle 18, nello spazio Emeroteca della biblioteca comunale Renato Fucini, via Cavour 36, dal titolo ‘Come costruire un libro in simboli - Libri in CAA’. Incontro con le logopediste Francesca Giani e Margherita Malanchi. Laboratori creativi per scoprire e promuovere la lettura dei libri in CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) a cura dell’associazione Abbracciami. Gli argomenti che saranno trattati: costruire o tradurre un libro in simboli: criteri di leggibilità, comprensibilità e trasparenza dei simboli, pianificazione e storyboard: disposizione delle figure e l’associazione del testo, esempio di traduzione secondo il modello semantico e secondo il modello inbook, infine un laboratorio ‘Costruiamo insieme un libro in simboli’.

Un progetto realizzato con il finanziamento del Centro Per il Libro e la Lettura www.cepell.it. L’ingresso è libero e non occorre la prenotazione, aperto a tutte le età.

