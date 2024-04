Ottant'anni dalla Liberazione di San Miniato, il libro di Biscarini presentato al MuMe

Estate del 1944, la seconda guerra mondiale irrompe in Toscana: sono i mesi durante i quali il fiume Arno divide in due la Regione, a nord i nazifascisti e a sud gli Alleati. San Miniato ed Empoli si trovano coinvolte in prima persona. Se ne parla sabato 20 aprile alle 17, presso il Museo della Memoria di San Miniato, con la presentazione del libro di Claudio Biscarini 'Fronte dell'Arno luglio-settembre 1944' edizioni Dell'Erba.

Il noto studioso di storia locale ha dedicato molte ricerche e volumi alla seconda guerra mondiale, al passaggio del fronte ed alla guerra di liberazione partigiana e per questa nuova opera ha potuto consultare documenti inediti provenienti dagli archivi tedeschi.

Insieme all'autore interverranno il sindaco Simone Giglioli, il senatore Dario Parrini ed il consigliere comunale con delega alla memoria Michele Fiaschi. L'iniziativa, a ingresso libero, rientra nel progetto Officina della Memoria sviluppato per le celebrazioni degli 80 anni dalla liberazione di San Miniato.

Il Museo della Memoria, gestito da Coopculture, fa parte dei Musei Civici di San Miniato e custodisce testimonianze documentali e interattive della storia più recente della comunità, con particolare riferimento ai fatti della Seconda Guerra Mondiale, ai valori dell’antifascismo e della Resistenza.