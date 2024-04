Resta in carcere il 48enne accusato dell'omicidio di un uomo al concerto dei Subsonica

Il Gip ha confermato la custodia cautelare per lbrahimi Senad, 48enne veronese di origine kosovara accusato di concorso in omicidio preterintenzionale per aver colpito alla testa Antonio Morra, 47 anni, durante il concerto dei Subsonica uccidendolo. Il giudice ha ritenuto che ci fosse il rischio di fuga e di reiterazione del reato. L'uomo, con una serie di precedenti per reati contro il patrimonio, e lavora nell'allestimento e smontaggio dei palcoscenici per concerti, era presente sul posto la sera dell'aggressione. Le indagini, basate su testimonianze e registrazioni delle telecamere di sorveglianza, lo hanno identificato come l'autore del colpo mortale.