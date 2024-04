Rissa con manganelli e tirapugni, tre denunce in Valdera

I carabinieri in Valdera hanno denunciato tre persone per possesso ingiustificato strumenti atti a offendere e lesioni personali aggravate. Più specificatamente, i tre, di notte, sarebbero venuti allo scontro, per futili motivi, in un locale pubblico in Valdera. Dalla ricostruzione di quanto accaduto, sarebbero stati estratti un manganello e un tirapugni. Le parti coinvolte sono state tutte identificate e condotte al pronto soccorso di Pontedera, dove sono state visitate dai sanitari. I militari hanno sequestrato il tirapugni e denunciato i tre.