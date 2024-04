Romea Strata e Infiorata, i temi del Consiglio comunale di Cerreto Guidi

E’convocato per Martedì 16 Aprile, alle ore 21,00, nella Sala delle adunanze consiliari, il Consiglio comunale di Cerreto Guidi. Sono quattro gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Sindaco;

2. Convenzione tra i comuni di Abetone- Cutigliano, San Marcello-Piteglio, Pistoia, Serravalle Pistoiese, Monsummano Terme, Larciano, Lamporecchio, Quarrata, Vinci, Cerreto Guidi, Fucecchio e San Miniato per l’esercizio associato di funzioni in materia di promozione e miglioramento della fruibilità del tratto toscano della “Romea Strata”.Approvazione;

3. Approvazione dello schema di “Protocollo d’intesa per la valorizzazione della tradizione dell’Infiorata in Toscana come patrimonio culturale intangibile”;

4. Art. 151 e 231 D. LGS. 267/2000: Relazione illustrativa al rendiconto della gestione 2023 ed approvazione rendiconto finanziario-economico-patrimoniale della gestione anno 2023.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa