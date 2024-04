Terzo Settore, un percorso gratuito per lo sviluppo organizzativo e manageriale delle organizzazioni locali

Rafforzare le capacità organizzative e manageriali delle associazioni del Terzo Settore. È l’obiettivo che Fondazione CR Firenze intende promuovere con la nuova edizione del bando “4 Good”, promosso con la collaborazione tecnica di LAMA e Federmanager Toscana. Un innovativo percorso di rafforzamento delle competenze attraverso la messa a disposizione di professionisti del settore.

Tre organizzazioni non profit della rete di Siamosolidali saranno selezionate per svolgere un percorso di accompagnamento personalizzato volto a rafforzare le capacità organizzative e manageriali. L’obiettivo è quello di prendere coscienza degli ambiti di miglioramento nelle dimensioni organizzative chiave, aumentare le capacità di focalizzare risorse e impegno verso gli elementi più critici per migliorare la prestazione del proprio modello organizzativo.

L’iniziativa parte da un'analisi dell’identità dell’organizzazione per approfondire i processi manageriali (azioni, canali e risorse per coordinare le attività e i sistemi di controllo) e i processi operativi (che riguardano la creazione dei prodotti e dei servizi).

Altri aspetti che saranno sviluppati riguardano l’organizzazione delle risorse umane e le competenze, con particolare attenzione al turnover; le performance, ovvero il grado di raggiungimenti degli obiettivi e quindi l’efficacia delle strategie; i metodi di informazione e comunicazione interna ed esterna.

Il percorso avrà una durata complessiva di 7 mesi. Il bando riguarda le realtà che hanno sede a Firenze e Città Metropolitana, nella Provincia di Arezzo e nella Provincia di Grosseto e sono iscritte alla piattaforma Siamosolidali (www.siamosolidali.it). Al termine del percorso ci sarà una valutazione sulla partecipazione e i risultati raggiunti dalle singole organizzazioni. Se tale valutazione sarà positiva ogni partecipante riceverà un contributo di 3.000 euro a sostegno delle attività di miglioramento individuate e condivise durante il percorso.

“Per raggiungere qualsiasi obiettivo – afferma Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze – le realtà del Terzo Settore devono dotarsi di strutture organizzate e di un approccio manageriale alla gestione delle proprie attività. È fondamentale come leva per migliorare in modo più durevole le strategie e dunque la resilienza delle organizzazioni. In quest’ottica la Fondazione mette a disposizione un percorso che accompagnerà tre realtà che intendono mettersi in discussione e intraprendere un rinnovamento. Ci auguriamo che in tanti possano comprendere l’importanza di questa iniziativa e candidarsi a farne parte”.

E' possibile presentare la propria domanda di partecipazione al bando fino al 18 Giugno 2024. Per partecipare al percorso consultare il sito di Fondazione CR Firenze (www.fondazionecrfirenze.it) oppure la sezione dedicata sul sito di Siamosolidali (https://www.siamosolidali.it/iniziative/laboratorio-4-good/). Per maggiori informazioni contattare il numero 055 53 84 998 o scrivere a siamosolidali@fondazionecrfirenze.it

Fonte: Fondazione CR Firenze - Ufficio stampa