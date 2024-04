Al via i lavori all'ufficio postale di Cerreto Guidi

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Cerreto Guidi, via dei Fossi, 3 dal 17 aprile al 24 maggio compreso, sarà interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini di Cerreto Guidi la continuità di tutti i servizi con l’ufficio postale di Vinci, sito a vinci via Giovanni xxiii, 31 aperto dal lunedì al venerdì 8,20-13,45, il sabato 8,20-12,45.

Presso l’ufficio di Vinci, durante il periodo di chiusura di Cerreto Guidi, sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, ovvero vincolate all’ufficio postale di radicamento del cont

Fonte: Poste Italiane- Media Relations