Alzheimer mai più tabù, primo evento di Sconfini del Consorzio COeSO

È possibile abbattere gli stereotipi che ancora esistono sull’Alzheimer? E come si può fare? Proverà a rispondere a queste e ad altre domande ‘Alzheimer: mai più tabù’, l’evento organizzato dal Consorzio COeSO Empoli e dalla cooperativa La Pietra d’Angolo venerdì 19 aprile a San Miniato.

L’iniziativa prevista per le 17 al Sacrario di Santa Maria al Fortino (Via Catena, 1) è il primo evento di ‘Sconfini’, la rassegna pensata dal Consorzio e dalla sue cooperative socie per affrontare alcune delle tematiche chiave del mondo della cooperazione sociale.

L’incontro sarà l’occasione per presentare alcuni dei progetti che il terzo settore realizza per le persone affette da Alzheimer e demenza e alle loro famiglie. Tra questi gli Atelier Alzheimer, raccontati da Ilaria Lisi e Irene Costantini, operatrici della Cooperativa La Pietra d'Angolo

Federica Marino presenterà invece ‘Remind(h)er’, la serie di podcast dedicati alla malattia di suo padre, che può essere definito anche “un alert per chi vive situazioni analoghe e uno sguardo lucido per chi invece ha la fortuna di avere in tasca tutti i ricordi”.

Roberto Di Fabio, dottore in neuroscienze e regista racconterà poi il proprio cortometraggio dal titolo "Non è sempre estate". Opera che ha l’obiettivo di fare conoscere la malattia in modo non tecnico e di aiutare i pazienti e i familiari a scoprire un aspetto nascosto e non solo negativo della malattia. L’approfondimento proseguirà con gli interventi di Manlio Matera, Presidente AIMA Firenze ed Enrico Benvenuti, dottore in Geriatria AUSL Toscana Centro

Durante l’evento sarò poi attivo uno spazio Multimedia con contributi video che raccontano le attività a tema Alzheimer delle cooperative sociali del territorio, oltre alla proiezione del cortometraggio e all’ascolto del podcast presentati. L’incontro sarà illustrato in tempo reale dal vignettista Il Vigno.

L’evento è realizzato con il supporto di Fondazione Pisa, il patrocinio del Comune di San Miniato, in collaborazione con Misericordia di San Miniato, AIMA Empolese Valdelsa, Misericordia di Castelfranco di Sotto. Al termine dell'incontro è previsto un piccolo buffet.

Fonte: Consorzio COeSO Empoli