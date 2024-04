Auto incendiate in lungarno Colombo, uomo noto come piromane finisce alla Rems di Empoli

Incendiate 4 auto negli scorsi mesi, dal 28 ottobre 2023 fino al 29 marzo scorso, entrambi in lungarno Colombo a Firenze. I carabinieri sono riusciti a risalire al presunto responsabile, un uomo già riconosciuto in passato come piromane e con problemi psichici che da tempo ne avrebbero limitato la capacità di intendere e volere.

I carabinieri di Rovezzano sono intervenuti su richiesta della procura e provvedimento del gip di Firenze. In via provvisoria, a causa della pericolosità sociale del soggetto, è stata emessa la misura della detenzione alla Rems del Pozzale di Empoli, dove nel frattempo si era liberato un posto letto. Ieri è avvenuto il trasferimento.

Gli episodi di auto incendiate: il 28 ottobre i carabinieri di Rovezzano sono intervenuti in una corte condominiale per l'incendio doloso di 3 auto. Il 29 marzo un'altra auto parcheggiata, sempre in lungarno Colombo, era stata incendiata. In questo ultimo caso proprio i militari, di passaggio per quella strada, hanno estinto il principio di incendio. Con le indagini legate a testimonianze e all'analisi delle immagini di videosorveglianza pubbliche e private è stato rintracciato il presunto autore.