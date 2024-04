Campane a festa in paese: il Radicondoli è passato in prima categoria

“Un risultato per tutta Radicondoli, che rende orgogliosa tutta una comunità che dopo 25 anni torna nella prima categoria, campionato regionale. Un risultato raggiunto grazie alla tenacia della squadra, dei giocatori, dell’allenatore e di tutto lo staff sempre supportati dagli sportivi di Radicondoli, molto attaccati alla squadra di paese. Congratulazioni dunque per questa promozione che è storica”.

L’amministrazione comunale di Radicondoli fa i suoi migliori auguri al Radicondoli calcio che durante la partita di domenica 14 aprile ha raggiunto l’obiettivo di avere la certezza matematica di essere promosso di categoria, dalla seconda alla prima.

Si tratta di un risultato che il Radicondoli Calcio non raggiungeva da ben 25 anni. Un traguardo atteso e cercato. Allora, 25 anni fa, la promozione fu festeggiata dagli sportivi lungo tutta via Gazzei, l’auspicio è che anche quest’anno i festeggiamenti non manchino.

Dal mese di settembre quindi il Radicondoli calcio passerà dalla categoria provinciale a quella regionale. “C’è grande soddisfazione da parte di tutti – dice Roberto Radi, addetto stampa della squadra – E un fortissimo legame che lega questa nostra realtà alla squadra di calcio. E’ così fino dalla fondazione della squadra, fino dal 1968, la comunità radicondolese si è sempre stretta attorno alla sua squadra di calcio. Tra l’altro, dopo tanti anni siamo tornati in prima categoria con ben tre giornate di anticipo. Anche questo è un risultato importante. All’interno degli 11 gironi toscani, il Radicondoli è la squadra che ha fatto più punti di tutti insieme alla portuale di Livorno. Anche tra i valdelsani, siamo quelli che hanno fanno più punti di tutti”. Tante le persone che domenica sera sono scese per strada. “Festeggiamenti spontanei si sono succeduti fino a tarda sera - continua Radi – Non solo, Don Franco ha suonato le campane per 20 minuti. E poi un momento toccante, di grande sensibilità. Una delegazione di giovani e meno ha portato la bandiera del Radicondoli e l’ha depositata sul cancello del cimitero per celebrare chi non c’è più e che comunque ha dato un contributo negli anni alla crescita di questa realtà sportiva che ha un legame fortissimo con il paese, con le diverse generazioni”. Presto faranno tutti insieme festa. “Nel solco della tradizione saremo tutti a cena insieme in via Gazzei”.

Fonte: Ufficio Stampa