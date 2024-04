Con l'eroina in auto vicino Pisa, arrestato

La polizia a Pisa ha arrestato un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il fermato, in zona Cella, era in auto con un'altra persona. Entrambi erano molto nervosi al momento del controllo, uno dei due ha cercato di nascondere qualcosa nella giacca. Si trattava di tre involucri di eroina di circa quindici grammi. La sostanza rinvenuta risultava ancora da tagliare e confezionare in ulteriori dosi: con quella sostanza si sarebbero potute confezionare più di settanta dosi che sul mercato locale avrebbero fruttato quasi 2000 euro. L'uomo che aveva addosso l'eroina, una persona di origini tunisine, è stato arrestato.