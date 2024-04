Conclusi lavori alla scuola Galilei, investimento da un milione

Oltre un milione di euro per l'istituto Galilei di Montopoli. Un edificio completamente rinnovato soprattutto riguardo all'efficientamento energetico. Si sono conclusi i lavori che hanno visto la sostituzione della centrale termica, l'adeguamento dell'impianto antincendio e dell'impianto elettrico, la risistemazione del resede esterno per consentire una maggior sicurezza degli spazi. E ancora la sostituzione dei vecchi infissi, l'impermeabilizzazione del tetto sia della scuola che della palestra e l'installazione dei pannelli fotovoltaici sulla copertura piana dell'edificio scolastico.

Il tutto per circa un milione di euro di cui finanziati per l'80% dal bando regionale Por Fesr 2014/2020 rientrando tra i progetti per interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici e strutture pubbliche ed integrazione con fonti rinnovabili. A questi si aggiungono i 150 mila euro per portare le luci a led in tutta la scuola, possibile grazie all'utilizzo del fondo ministeriale. Questi interventi seguono altri importanti lavori realizzati in questi anni, come la riqualificazione dell’aula di musica, il laboratorio di informatica, l’adeguamento degli spazi esterni, le manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate, l’implementazione e sostituzione degli arredi e i controlli straordinari sull’edificio, per fare alcuni esempi, al fine di ottenere una scuola sempre più sicura e moderna. Lavori che complessivamente hanno raggiunto un totale di circa 2 milioni e mezzo di euro. L'obiettivo è stato quello di migliorare gli ambienti e, di conseguenza, migliorare la qualità del tempo trascorso all'interno degli spazi rinnovati. Da un punto di vista energetico e di miglioramento ambientale, gli interventi svolti al Galilei si inseriscono nella politica portata avanti sul patrimonio edilizio scolastico, sull'illuminazione pubblica stradale e la forestazione urbana, tutti progetti connessi tra di loro per ridurre le emissioni e aumentare la fissazione del carbonio.

Gli interventi hanno permesso anche lo sviluppo dell'offerta didattica della scuola che oltre all'indirizzo musicale, vero fiore all'occhiello del comprensivo di Montopoli, negli anni ha introdotto le discipline tecnologiche come la robotica. Dal prossimo anno scolastico infine i ragazzi avranno a disposizione anche una cabina per la realizzazione di podcast. Un modo per unire nuove tecnologie alla necessità di raccontare e comunicare. Investimenti possibili grazie ai bandi Pnrr che hanno permesso l'acquisto di nuove tecnologie e arredi flessibili modulari che supporteranno l'adozione di metodologie innovative di insegnamento.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa