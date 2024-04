Crolla intonaco all'ex Hotel Astor, da dove sparì la piccola Kata

Nel giorno in cui compie gli anni Kataleya, si torna a parlare dell'ex Hotel Astor per un fatto di cronaca. Alle 8.40 di oggi, martedì 16 aprile, si è staccato un pezzo di intonaco dallo stabile di via Maragliano.

I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti con un'autoscala per la rimozione delle parti pericolanti e per verificare lo stato dei luoghi al termine del quale è stato necessario effettuare la transennatura di circa 30 metri della pubblica via. Sul posto anche la polizia locale.

L'ex hotel Astor è famoso perché il 10 giugno scorso da lì è sparita la piccola Kataleya, una bambina di cui non si hanno più notizie.