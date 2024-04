Da Cosimo a Leonardo, Cerreto Guidi e Vinci unite in un tour

Il Comune di Cerreto Guidi ha rinnovato la propria adesione ad Open Week, considerandola un’ottima opportunità per valorizzare e promuovere il territorio, ricco di importanti presenze e testimonianze storico – culturali – artistiche. Sono state organizzate, sul territorio comunale di Cerreto Guidi, fra il 21 aprile e il 12 maggio, quattro iniziative promosse ed organizzate dal Comune con la gestione operativa della Pro Loco e in stretta collaborazione con delle associazioni.

Il primo appuntamento è previsto per domenica 21 aprile con la passeggiata Da Cosimo a Leonardo. In occasione del 450° anniversario della morte di Cosimo I de’ Medici, il tour inizia con la visita esclusiva della Villa Medicea di Cerreto Guidi, patrimonio Unesco. Si prosegue il cammino lungo il percorso tematico tra Cerreto Guidi e Vinci accompagnati da una guida storico ambientale. Giunti a Vinci, si potrà partecipare al “Giorno di Leonardo” in occasione del compleanno del “Genio”, con diverse attrattive e visite. Il rientro potrà essere effettuato a piedi o in pulmino.

Gli altri appuntamenti sono previsti per Mercoledì 1 maggio con la passeggiata Dalla Villa Medicea ed il Borgo al Colle di San Zio; per Sabato 4 maggio con Alla scoperta del Giardino delle Rose Antiche e per Domenica 12 maggio con la camminata storica Camminando sulle Terre dei Medici: gli antichi tesori di Palagio.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa