Doposcuola, torna il servizio in Biblioteca a Vinci

Da mercoledì 17 aprile riprende il servizio di doposcuola a Vinci. L’appuntamento con gli educatori della cooperativa Il Piccolo Principe di Empoli è fissato dalle 15 alle 17 di ogni mercoledì nei locali della Biblioteca Civica di Via R. Fucini, nel Capoluogo, fino al 10 giugno 2024, ovvero prima della sospensione per le vacanze estive.

Il doposcuola è rivolto prevalentemente ai ragazzi e alle ragazze che frequentano le scuole secondarie di primo grado (la scuola media) e i primi due anni delle scuole secondarie di secondo grado (le scuole superiori). Il costo del servizio previsto è il seguente:

-abbonamento per 4 entrate (validità mensile) € 32,00;

-abbonamento per 8 entrate (validità mensile) € 60,00;

-abbonamento per 12 entrate (validità mensile) € 84,00;

-esonero per ISEE inferiore a € 10,000,00.

Chi fosse interessato può avere tutte le informazioni sul sito del Comune di Vinci al link https://www.comune.vinci.fi.it/servizio/doposcuola-al-cag/, dove si può trovare anche la scheda di iscrizione, da inviare poi a centrogiovanivinci@web.ilpiccoloprincipe.coop, nonché le modalità di pagamento tramite PagoPa. Attivo anche un numero di telefono per avere tutte le informazioni necessarie: 3286564421 (il numero si può contattare anche tramite WhatsApp).

Fonte: Comune di Vinci