Comizi elettorali Firenze, ecco quando si vota

Il 12 aprile 2024 il Prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino, ha adottato il decreto di convocazione dei comizi elettorali per sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, con eventuale turno di ballottaggio nei giorni di domenica 23 e lunedì 24 giugno 2024.

Sono interessati all'elezione diretta del Sindaco ed al rinnovo del Consiglio comunale i Comuni di Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Tavarnelle, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Dicomano, Empoli, Fiesole, Figline e Incisa Valdarno, Firenze, Firenzuola, Fucecchio, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Lastra a Signa, Londa, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Rufina, San Casciano Val di Pesa, San Godenzo, Scandicci, Scarperia e San Piero, Signa, Vaglia, Vicchio e Vinci.

Le operazioni di voto delle elezioni amministrative e dei Consigli circoscrizionali del Comune di Firenze si svolgeranno nella giornata di sabato 8 giugno 2024 dalle ore 15 alle ore 23 e nella giornata di domenica 9 giugno 2024 dalle ore 7 alle ore 23.

Il decreto è consultabile sul sito istituzionale della Prefettura www.prefettura.it/firenze, sezione Elezioni, alla voce "Elezioni Amministrative del 8-9 giugno 2024 (eventuale turno di ballottaggio 23-24 giugno 2024)"

Sul portale del Ministero dell’Interno “Eligendo” sono, inoltre, raccolte notizie utili per lo svolgimento delle operazioni elettorali. Dal medesimo portale è possibile accedere all'Archivio storico delle elezioni che contiene i risultati di tutte le consultazioni politiche, amministrative e referendarie svoltesi in Italia dalla nascita della Repubblica, partendo dagli aggregati complessivi fino al dettaglio dei singoli Comuni e, per l'estero, dei singoli Consolati.

Fonte: Prefettura di Firenze