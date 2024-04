Elezioni Lastra a Signa, decisa la coalizione di centrosinistra per Caporaso

A oggi sono le forze del Partito Democratico, Azione, Italia Viva e Socialisti a sostenere la candidatura di Emanuele Caporaso quale prossimo sindaco di Lastra a Signa. Questa mattina presso la sede del comitato in piazza IV Novembre è stata presentata la coalizione frutto di mesi di consultazioni, iniziate nel settembre scorso, che hanno avuto sempre l'obiettivo di riunire tutte le forze di centro sinistra, ed è proprio in questa ottica che possiamo definire il cantiere non ancora definitivamente chiuso, per portare avanti un programma condiviso per il futuro di Lastra a Signa. Oltre al candidato sindaco erano presenti, Alessio Ducci segretario del Partito Democratico, Matteo Lucchesi segretario di Azione, Pietro Milanesi per i Socialisti e Stefano Calistri, coordinatore di Italia Viva Le Signe.

"Quella di Emanuele Caporaso è una candidatura forte – ha spiegato il segretario del Partito Democratico Alessio Ducci-, in continuità con l’attuale amministrazione Bagni, su cui tutto il nostro partito si è trovato subito unito e compatto. Come Partito Democratico abbiamo iniziato già da un anno le consultazioni per provare ad unire tutte le forze del centrosinistra e ancora adesso stiamo lavorando per allargare ulteriormente la coalizione. Il programma del candidato sindaco sarà una prosecuzione e completamento dei progetti della giunta di Angela Bagni con della novità importanti che illustrerà il candidato sindaco".

"Convintamente facciamo parte di questa coalizione – ha aggiunto il segretario di Azione Matteo Lucchesi- e lo facciamo con entusiasmo e per quanto riguarda il programma ci troveremo già dalla prossima settimana per buttare giù delle idee condivise".

"I socialisti lastrigiani indipendenti – ha spiegato Pietro Milanesi- hanno una lunga storia a Lastra a Signa e secondo noi questo era il momento per dare un segnale: entrare in questa coalizione ha il significato di dare un messaggio di esserci come partito di sinistra".

"Noi siamo dentro la coalizione con grande convinzione - ha aggiunto Stefano Calistri-. Anche se ho lasciato il Pd per entrare in Italia Viva, sono stato assessore nel primo mandato Bagni e quindi non posso non condividere molti dei progetti in corso e quelli previsti per il futuro".

"Voglio sottolineare una cosa – ha concluso gli interventi il candidato sindaco Emanuele Caporaso-, dare dignità alla politica significa anche questo: una coalizione si stringe intorno a un candidato ma soprattutto intorno a un programma condiviso che si va a presentare per il futuro di un territorio. Io faccio parte di una squadra coesa e questo è il punto di partenza per programmare tutto ciò che abbiamo in testa per il futuro della nostra città. Lo slogan della campagna Il Futuro è adesso sta nel solco delle persone che sono con me oggi e che condividono questa impostazione nella quale c’è una credibilità della politica come ruolo centrale. La prossima settimana ci incontreremo con tutte le forze che fanno parte della coalizione per stilare il programma che a breve presenteremo a tutti i nostri potenziali elettori”.

Durante la conferenza stampa il candidato sindaco ha illustrato alcune idee per il futuro della città, temi che faranno parte del programma elettorale, ancora un laboratorio aperto pronto a ricevere idee e suggerimenti dai cittadini. Fra questi: il rilancio del centro storico che passerà non soltanto da progetti di rigenerazione urbana come la valorizzazione e il restauro dell'Antico Spedale di Sant'Antonio, ma anche dalla promozione di attività di marketing territoriale ed eventi culturali con l'obiettivo di far vivere e creare aggregazione in questa parte della città che deve tornare ad essere il cuore pulsante del Comune.

Le infrastrutture, a partire da quelle per migliorare la viabilità locale come il tanto atteso nuovo ponte sull'Arno, opera che ha già un finanziamento regionale ed è in fase di progettazione definitiva- esecutiva , il progetto di un Piano strade nei primi 100 giorni di governo, la prosecuzione del progetto della variante alla ex SS 67 e la messa in atto di una riqualificazione complessiva della via Livornese che possa comprendere nuovi spazi per vivere la strada grazie al restauro di elementi dell'architettura urbana esistente e l'inserimento di nuovi, con l'intento di valorizzare l'asse viario principale della nostra città. L'impegno per potenziare la mobilità dolce e in generale a favore di politiche che coniughino il rispetto per l'ambiente e la sostenibilità energetica.

Ciò dovrà riguardare anche la ristrutturazione e manutenzione degli edifici pubblici, in particolare di scuole e impianti sportivi con opere che favoriscano il basso impatto ambientale e il minor consumo energetico. Per quanto riguarda le infrastrutture scolastiche l’idea è quella di investire su nuovi edifici nella fascia 0-3 e di dare nuovo locale mensa alla scuola primaria Santa Maria a Castagnolo nel quale si potranno ricavare anche nuovi spazi attrezzati.

E ancora il tema dei giovani che dovranno essere al centro di gran parte delle politiche della prossima amministrazione sia in un'ottica di nuove opere e spazi a loro dedicati che come motore per una nuova socialità del territorio. Proprio sul piano sociale l'intenzione è quella di pensare a nuovi modelli di sviluppo e gestione del Centro Sociale Residenziale, attualizzando questo importante esempio di condominio solidale ai nuovi bisogni dei residenti. Sul tema della sicurezza l'attenzione della nuova amministrazione dovrà essere massima attraverso il potenziamento del sistema di videosorveglianza e la collaborazione con le forze dell'ordine. Infine un focus dovrà essere posto sulle nuove necessità delle frazioni, dove dovrà essere valorizzato quel tessuto sociale che da sempre le caratterizza.

Per quanto riguarda la campagna elettorale nelle prossime settimane saranno organizzati incontri e iniziative nelle frazioni e nel capoluogo insieme ad associazioni, imprese e gruppi di cittadini per parlare e confrontarsi su tematiche di sviluppo della città, dall'ambiente al sociale, lo sport, la cultura, le infrastrutture.

Il prossimo appuntamento sarà sabato 20 aprile alle 11 quando sarà inaugurato il comitato elettorale (in piazza IV Novembre n.3) che oltre ad un luogo di incontri e dibattiti, sarà uno spazio aperto per chiunque voglia conoscere le idee e i progetti della coalizione.

Ricordiamo che è possibile seguire la campagna elettorale di Emanuele Caporaso attraverso le sue pagine Facebook e Instagram. Per scrivere al comitato è attivo l'indirizzo comitatocaporasosindaco@gmail.com.

Fonte: Pd Lastra a Signa