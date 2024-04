Giardino intitolato al partigiano Moreno Cipriani

Firenze omaggia Moreno Cipriani. Domani, 17 aprile, sarà intitolato al partigiano 'Gippe' il giardino pubblico che si trova in Viuzzo Case Nuove (all' angolo via del Caravaggio), nel Quartiere 4.

Cipriani è stato presidente onorario dell'Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia) di Scandicci e componente dell'Aned (Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti). Di origine ebraiche, dopo la deportazione a Mauthausen del padre Oscar, poi morto ad Ebensee, entrò nelle formazioni partigiane con le quali combattè per la Liberazione di Firenze. Per tutta la vita a fianco di Anpi e Aned, si è distinto nel suo impegno a favore delle nuove generazioni, portando la sua testimonianza nelle scuole e accompagnando i giovani nei viaggi della memoria, nei campi di concentramento e di sterminio in Austria e Germania.

La cerimonia di intitolazione avrà inizio alle 12.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa