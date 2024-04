Giorno di Leonardo, nel centro storico di Vinci modifiche alla viabilità

In occasione del Giorno di Leonardo, in programma domenica 21 aprile 2024 a Vinci, con l’ordinanza numero 35 del 5 aprile 2024 sono state istituite alcune modifiche alla viabilità per poter permettere lo svolgimento della manifestazione.

In particolare:

-divieto di transito e sosta nella ZTL del centro storico (Via del Castello, Piazza dei Guidi, Via della Torre, Via Bonifazio, Via Giorgio La Pira, Piazza G. Masi), dalle 8 alle 20;

-divieto di transito e sosta nella ZTL 30 (Via Roma e Piazza Guazzesi), dalle 8 alle 20;

-divieto di sosta in Via Giovanni XXIII, lato adiacente a Piazza della Libertà, dalle 14 alle 20.

Fonte: Comune di Vinci