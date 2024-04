Happy Hour della Tecnica e della Scienza all'Iti di Pontedera

Torna anche quest’anno, con la XIII edizione, l'Happy Hour della Tecnica e della Scienza.

Un'iniziativa a cui partecipa anche la Fondazione Franchi, realtà fiorentina impegnata nell'innovazione e nel digitale, che si proietta nel futuro con una visione ampia, attuale e funzionale a tutte le possibilità che la scuola può fornire attraverso l'innovazione.

Si svolgerà dal 17 al 19 aprile prossimi presso l' ITI “G. Marconi” di Pontedera (PI).

"Un progetto 50 Special. You are not (made) in Italy" è, invece, il titolo di un cortometraggio in animazione digitale prodotto grazie al Ministero della Cultura e da SIAE, che verrà presentato dalla Fondazione Franchi e da Italia 3D Academy, che hanno collaborato alla sua realizzazione. Il progetto, che si sviluppa anche grazie alla collaborazione della Fondazione Piaggio e del Museo della Vespa di Pontedera, sarà il tema di un confronto con i giovani attraverso un seminario sulle competenze dei lavori del futuro.

Fonte: Fondazione Franchi