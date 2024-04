In principio era ChatGPT, recuperato l'appuntamento per Libri a Pacchi

Nuovo capitolo per la rassegna "Libri a Pacchi" del circolo G. Pacchi di Fucecchio, ciclo di incontri dedicati alla letteratura e alla saggistica contemporanea, con la presenza degli autori. Sabato 20 aprile alle ore 17 sarà protagonista il libro "In principio era ChatGPT" di Alberto Puliafito e Mafe De Baggis, con la partecipazione dell'autore Alberto Puliafito, introdotto da Manuele Vannucci, consigliere del Circolo.

Annunciato inizialmente per il 24 febbraio, e rimandato per un impedimento dell'autore, il libro sarà un appuntamento interessante per introdurre il mondo dell'Intelligenza Artificiale nel dibattito pubblico della nostra comunità.

"In principio era ChatGPT" affronta tematiche di grande attualità e risonanza, immergendoci nel mondo dell'Intelligenza Artificiale e delle sue potenzialità rivoluzionarie. Gli autori esplorano il futuro dell'AI, ponendosi interrogativi cruciali sul suo impatto sul lavoro, sull'istruzione e sulla nostra capacità di discernere il vero dal falso in un'era digitale sempre più avanzata. Questo saggio invita a una riflessione profonda su come l'umanità può collaborare con le macchine, trasformando le sfide in opportunità per un progresso condiviso.

L'evento sarà un'occasione unica per dialogare con l'autore, approfondire i temi trattati nel libro e comprendere meglio le dinamiche che regolano il rapporto tra umani e intelligenze artificiali. Sarà inoltre possibile esplorare come queste tecnologie possano diventare alleate preziose nella nostra vita quotidiana, influenzando positivamente il modo in cui lavoriamo, apprendiamo e interagiamo con il mondo che ci circonda.

Un viaggio alla scoperta dell'AI, dalle sue origini alle sue applicazioni attuali, per immaginare insieme un futuro in cui tecnologia e umanità possano coesistere armoniosamente. Non perdete l'opportunità di partecipare a questo appassionante incontro letterario, di fare domande e di condividere le vostre riflessioni.

Per maggiori informazioni sull'evento e per prenotare il vostro posto, vi invitiamo a contattare il Circolo Arci G. Pacchi di Fucecchio. Vi aspettiamo numerosi!