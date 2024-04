La biblioteca comunale nell'ex scuola primaria di Capanne, la proposta della candidata Linda Vanni

"Le politiche per la cultura e la vitalità del nostro tessuto associativo sono dei vanti del nostro territorio e vogliamo dedicarci la massima attenzione. Ecco perché, anche su questi, temi abbiamo previsto degli impegni precisi nel nostro programma, nato dai tavoli di lavoro e partecipazione aperti ai cittadini". Lo dichiara la candidata sindaca di Montopoli in Val d'Arno per il centrosinistra Linda Vanni, che spiega: "Trasferiremo la biblioteca comunale nell'ex scuola primaria di Capanne, creando così un vero e proprio polo della cultura del nostro comune. Al piano terra ci saranno la biblioteca e le aule studio, mentre al primo piano ci sarà uno spazio aperto per i cittadini e per le associazioni. Proprio alle associazioni - prosegue Vanni - dedicheremo un bando, con risorse dedicate a sostenerne le attività. Andremo oltre, costituiremo un tavolo permanente con tutte le realtà associative locali, coinvolgendole direttamente nelle decisioni, nella definizione delle iniziative e dei calendari degli eventi. Montopoli e le sue frazioni saranno sempre più attrattive anche sotto il profilo delle iniziative culturali e delle manifestazioni e le costruiremo insieme" conclude la candidata sindaca.